Trade Republic nimmt ab sofort auch das Geld deutscher GmbHs und UGs an. Was Gesellschafter und Eigentümer jetzt bekommen und worauf sie achten sollten.

Trade Republic nimmt erstmals das Vermögen deutscher Kapitalgesellschaften an. Wer alleiniger Gesellschafter oder Eigentümer einer GmbH oder einer haftungsbeschränkten UG ist, kann nach Angaben des Berliner Neobrokers von sofort an ein eigenes Firmendepot eröffnen – den sogenannten Private Holding Account. Über dieses Konto lässt sich das Geld der Gesellschaft in Aktien, ETFs und weitere Anlageprodukte stecken.

Bislang stand die Plattform ausschließlich Privatkunden offen. Nun überträgt der Anbieter deren Konditionen auf das Firmenvermögen: 2,5 Prozent Zinsen auf nicht investiertes Guthaben ohne Obergrenze, kostenfrei ausführbare Sparpläne und Order ab 1 Euro. Auch das komplette Anlageuniversum des Brokers steht bereit.

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Steuerlicher Vorteil beim Aktienverkauf

Mit dem Private Holding Account können Kunden die geltenden steuerlichen Regelungen für Kapitalgesellschaften nutzen. Nach Angaben des Unternehmens fallen auf Kursgewinne aus Aktien unter bestimmten Voraussetzungen lediglich rund 1,5 Prozent Steuern an. Bleiben die Erträge in der Gesellschaft und fließen sie erneut in Anlagen, steht so mehr Kapital für den weiteren Vermögensaufbau bereit.

„Milliarden liegen in deutschen Holdings und arbeiten kaum. Investieren ist für viele Gesellschaften noch immer teuer, kompliziert und mit unnötigen Hürden verbunden“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Wir ändern das und machen Investieren jetzt auch für GmbHs und UGs so einfach wie für Privatkunden: ab 1 Euro, zu niedrigen Kosten und mit 2,5 Prozent auf nicht investiertes Guthaben ohne Obergrenze.“

So läuft der Handel

Wer über die Private Holding ordert, zahlt wahlweise eine Abwicklungskostenpauschale von 1 Euro für den hauseigenen Bestpreis oder 2 Euro für den direkten Weg über einen der 30 angebundenen Börsenplätze, darunter Nasdaq, Xetra und Euronext. Nicht investiertes Geld hält der Broker ausschließlich in Geldmarktfonds.

Das Firmendepot lässt sich vollständig digital über die App oder das Web Terminal eröffnen, nach Unternehmensangaben innerhalb weniger Minuten. Voraussetzung ist ein bestehendes Trade-Republic-Konto. Zwischen privatem Portfolio und Firmendepot können Kunden über eine Wechselfunktion hin- und herspringen. Der Kundendienst soll rund um die Uhr per Telefon und Chat erreichbar sein.

Über Trade Republic

Trade Republic zählt nach eigenen Angaben mehrere Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und verwaltet mehr als 150 Milliarden Euro. Der Anbieter ist eine Vollbank und untersteht der Aufsicht von Bafin und Deutscher Bundesbank.