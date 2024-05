Innovation beim Neobroker Trade Republic startet mit neuem Girokonto und bietet 4 Prozent Zinsen für alle

Trade Republic erweitert sein Angebot um ein neues Girokonto. Kunden des Unternehmens können ihre Broker-App damit künftig auch als Gehaltskonto und für Lastschriften nutzen. Darüber hinaus streicht der Neobroker die 50.000-Euro-Grenze. Verfügbare Guthaben werden nun in unbegrenzter Höhe mit dem EZB-Zins von aktuell 4 Prozent pro Jahr verzinst.

Trade Republic geht neue Wege: Nachdem laut Angaben des Unternehmens bereits mehr als eine Million Menschen in Europa die Trade-Republic-Karte nutzen, können die Kunden des Fintechs im Zuge der Einführung eines neuen Girokontos in Zukunft noch mehr Bankdienstleistungen direkt über die App nutzen.

Für den Neobroker ist das Girokonto der nächste große Schritt. Das neue Konto ermöglicht es den Nutzern, Geld zu überweisen, in Echtzeit zur App hinzuzufügen oder auszuzahlen und Lastschriften einzurichten. Jeder Kunde erhält hierfür zunächst eine eigene Trade-Republic-Iban. Die Neuerung soll schrittweise für alle Nutzer eingeführt werden, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.

Ohne Obergrenze: Trade Republic bietet 4 Prozent Zinsen für alle

Ein weiterer Bonus für die Kunden des Neobrokers: Statt wie bislang auf Guthaben bis zu 50.000 Euro gibt Trade Republic den aktuellen EZB-Zins von 4 Prozent pro Jahr jetzt auf das gesamte verfügbare Guthaben der Kunden weiter. Das Guthaben der Kunden wird bei Partnerbanken wie der Deutschen Bank, HSBC und J.P. Morgan verwahrt und bei höheren Geldguthaben in den Geldmarkt diversifiziert. So will das Institut für eine hohe Einlagensicherung und eine attraktive Verzinsung sorgen.

Das Angebot von Trade Republic gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Damit setzt sich das Unternehmen von vielen Wettbewerbern der Branche ab, die ihre Zinsangebote meist auf Neukunden begrenzen und an weitere Bedingungen knüpfen.

Konto und Depot in einem Produkt

„Millionen von Europäern nutzen Trade Republic zum Aufbau ihres Vermögens. Unsere Karte ermöglicht es ihnen, Bezahlen und Sparen zu kombinieren. Mit dem Trade Republic Girokonto ergänzen wir unser Angebot um einen weiteren wesentlichen Baustein“, erklärt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Ein Girokonto ist für viele das erste eigene Bankprodukt. Hier beginnt in der Regel die Reise zum eigenen Vermögensaufbau.“

Mit der im Januar 2024 eingeführten Trade-Republic-Karte bietet das Unternehmen seinen Kunden 1 Prozent Saveback auf Zahlungen, kostenlose weltweite Abhebungen über 100 Euro und keine Fremdwährungsgebühren. Ab sofort sollen Kunden die Karte laut Unternehmensangaben ohne Warteliste in der App bestellen können.