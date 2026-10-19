Trade Republic hat für seine neue Versicherungstochter die Zulassung erhalten. Beobachter sehen darin den Weg zu Garantieprodukten im Altersvorsorgedepot.

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Trade Republic steigt ins Versicherungsgeschäft ein. Die liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA) teilt mit, dass die Justinian Versicherungs AG zum 15. Oktober 2026 als Versicherungsunternehmen nach dem liechtensteinischen Versicherungsaufsichtsgesetz (VersAG) zugelassen wurde. Laut dem Branchendienst „Versicherungswirtschaft-heute“ gilt die Erlaubnis für die Lebensversicherung (Zweig 1) und für die fonds- beziehungsweise anteilgebundene Lebensversicherung (Zweig 3). Sitz der Gesellschaft ist Vaduz. Bis zur Zulassung hatte es bereits eine Versicherungsgesellschaft unter Trade Republic gegen, jedoch noch ohne Zulassung: die Trade Republic Assurance AG.

Zuerst berichtete am Freitag der „Versicherungsmonitor“ über die Gründung. Trade Republic selbst hat sich bislang nicht zu den Plänen geäußert.

Zielt Trade Republic auf Riester-Kunden?

Laut Branchenbeobachter könnte Trade Republic damit eine rechtliche Grundlage schaffen wollen, um Riester-Versicherungskunden für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot zu gewinnen. Konkret ginge es sowohl um Riester-Kunden, die ihren Vertrag wechseln wollen, als auch um Neukunden, die sich ein AVD mit Garantie wünschen.

Neben einem ETF-basierten Standarddepot und einem individuell bestückbaren Investmentdepot lässt der Gesetzgeber im Rahmen des Altersvorsorgedepots auch Produkte mit 80 oder 100 Prozent Beitragsgarantie zu. Eine solche Garantie lässt sich nur über eine Versicherungslösung darstellen.

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Erst in der vergangenen Woche hatte Trade Republic seine Pläne für das AVD vorgestellt und dabei Kampfkonditionen gegenüber anderen Anbietern angekündigt: Der Digitalbroker verzichtet sowohl im Standarddepot als auch im frei wählbaren individuellen Depot auf Depotgebühren und Kosten für die Ausführung von Sparplänen. Für mehrere Dutzend ETFs wolle man zudem langfristig die laufenden Produktkosten erstatten, wie es von dem Unternehmen hieß.

Kostenpflichtiges Angebot

Das Angebot von Trade Republic dürfte vor allem als Kundenmagnet dienen, um Kunden zu gewinnen, denen die Berliner in der Folge dann weitere Produkte verkaufen wollten. Auch dürfte Trade Republic das Geschäft mit Hilfe anderer Angebote querfinanzieren, wie aus Finanzkreisen und Unternehmensberatungen in der Folge zu hören war.

Eine solche Möglichkeiten zur Querfinanzierung könnte das AVD im Versicherungsmantel darstellen: Dieses dürfte Trade Republic im Gegensatz zu den anderen beiden AVD-Varianten kostenpflichtig anbieten, wie die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf Finanzkreise vermutet. Eine Anfrage der „Wirtschaftswoche“ ließ Trade Republic demnach unbeantwortet.

Warum die Berliner ihre Lebensversicherungsgesellschaft ausgerechnet am Standort Liechtenstein gründen, leitet das Branchenmedium „Finanz-Szene“ aus praktischen Gründen ab: Das dortige Zulassungsverfahren gilt als vergleichsweise schlank.