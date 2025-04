Nicht erreichbar: Trade Republic versagt an schwarzem Börsentag

Am Montag crashen die Börsen weltweit, der Dax rauscht 7 Prozent in die Tiefe. Viele wollen vermutlich einen Blick ins Depot werfen – und sorgen für erhebliche technische Schwierigkeiten beim Neobroker Trade Republic. Wie aus verschiedenen Quellen hervorgeht, melden seit heute Morgen tausende Nutzer Probleme bei der Nutzung der populären Investment-App.

Die Schwierigkeiten scheinen vielfältig: Betroffene berichten von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen, nicht abrufbaren Portfoliowerten und Fehlermeldungen beim Öffnen der Anwendung.

Auf der Meldeplattform "Allestörungen.de" wurden bis 9 Uhr bereits über 8.000 Störungsmeldungen registriert - eine ungewöhnlich hohe Anzahl, die auf einen weitreichenden Ausfall der Plattform hindeutet. Die Störung betrifft offenbar sowohl die mobile App als auch die Web-Version des Dienstes.

Trade Republic kämpft seit Tagen mit Störungen

Bereits in den vergangenen Tagen soll es laut Medienberichten kurzzeitig zu Verzögerungen bei der Ausführung von Krypto-Sparplänen gekommen sein. Ein Unternehmenssprecher hatte dies bestätigt. Zu den aktuellen Problemen liegt bislang keine offizielle Stellungnahme des Unternehmens vor.

Experten raten betroffenen Nutzern, die Anwendung neu zu starten oder alternativ auf die Web-Version auszuweichen. Bei anhaltenden Schwierigkeiten empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem offiziellen Kundensupport.

Die Finanz-App Trade Republic hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen und zählt mittlerweile zu den führenden Neobroker-Plattformen in Europa. Trade Republic hat rund 8 Millionen Kunden, mehr als 5 Millionen davon in Deutschland. Längere Ausfälle könnten daher nicht nur für die Nutzer problematisch sein, sondern auch Auswirkungen auf das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Plattform haben.