Die geringen Gebühren bei Trade Republic bleiben trotz PFOF-Verbot. Statt Rückvergütungen nutzt der Neobroker nun Orderbuchdaten und eine Bestpreisorder.

Jahrelang beruhte das Geschäftsmodell der Neobroker auf einem einfachen Prinzip: Handelsplätze zahlten dafür, dass Broker ihnen die Orders ihrer Kunden zuleiteten. Diese Rückvergütungen machten Trades für einen Euro erst möglich. Mit diesem Payment for Order Flow (PFOF) ist seit dem 1. Juli auch in Deutschland Schluss. Für die Bundesrepublik galt als einzigem EU-Land eine Übergangsfrist bis Ende Juni 2026. Trade Republic verliert damit die Zahlungen von Handelspartnern wie Lang & Schwarz. An den Konditionen ändert das nach Angaben des Neobrokers nichts.

„Wir haben immer gesagt, dass wir die Gleichung nicht zu Ungunsten unserer Kunden verrücken werden. Der ETF-Sparplan bleibt kostenfrei, die Aktienorder bleibt bei einem Euro“, sagt Mitgründer Christian Hecker im Interview mit der „FAZ“.

Bestpreisorder statt Börse Hamburg

Statt Orders wie bisher standardmäßig über Lang & Schwarz auszuführen, setzt Trade Republic künftig auf eine sogenannte Bestpreisorder. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, vergleicht ein Algorithmus in Echtzeit die Kurse von 30 angebundenen Börsen weltweit, darunter Xetra, Euronext und Nasdaq, und ermittelt automatisch den günstigsten Kauf- beziehungsweise besten Verkaufskurs. Das gilt demnach unabhängig von der Ordergröße. Es bleibt bei einem Euro Abwicklungspauschale pro Trade, zuzüglich Fremdkosten und Spreads.

Grundlage ist ein aggregiertes Orderbuch, das die Geld- und Briefkurse aller angebundenen Handelsplätze zusammenführt. Kunden können es ebenso wie die Orderbücher einzelner Börsen kostenlos live in der App einsehen. Die Orderbuchdaten hat Trade Republic den Börsen abgekauft: „Diesen Schatz haben wir für viel Geld von großen Börsen wie Xetra, Euronext oder Nasdaq gekauft“, sagt Hecker in der „FAZ“.

Neu ist auch die Direktpreisorder: Wer seinen Handelsplatz selbst wählen will, kann Market-, Limit- und Stop-Orders für 2 Euro pro Trade gezielt an eine der 30 Börsen schicken, etwa direkt ins Orderbuch der Nasdaq. Bei anderen Banken koste das laut Hecker mitunter 10 bis 15 Euro.

PFOF-Anteil von 30 auf 18 Prozent gesunken

Der Anteil der PFOF-Einnahmen an den Gesamteinnahmen ist laut Hecker binnen zweieinhalb Jahren von 30 auf 18 Prozent gesunken, auch weil Trade Republic sein Geschäft um Konto und Karte erweitert hat. In den meisten anderen EU-Ländern gilt das Verbot bereits seit März 2024. „Wir erhalten von keiner Börse Rückvergütungen. Null. Payment for Orderflow gibt es nicht mehr. Die niedrigen Gebühren aber bleiben. Wir sind weiterhin profitabel“, sagt Hecker der „FAZ“.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zugleich nutzt das Unternehmen die neue Infrastruktur für einen Vorstoß ins Profi-Segment: Mit dem Web Terminal startet ein kostenloses Browser-Angebot für aktive Anleger. Es umfasst professionelles Charting, Aktien- und Derivate-Screener, Live-Marktdaten und mehr als 500 Datenpunkte zur Unternehmensanalyse. Als Beispiel für die Größe dieses Marktes nennt Hecker den auf aktive Kunden spezialisierten Anbieter Interactive Brokers mit einem Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden Euro.

Trade Republic zählt nach eigenen Angaben mehr als 10 Millionen Kunden in 18 europäischen Ländern und verwaltet ein Vermögen von über 150 Milliarden Euro. Mit einer Bewertung von 12,5 Milliarden Euro gilt die Vollbank als wertvollstes deutsches Start-up.