Nach Private Markets und Anleihen folgt der nächste Ausbau: Trade Republic startet eine voll integrierte Krypto-Wallet. Das sind die drei neuen Funktionen.

Der Berliner Neobroker Trade Republic treibt seinen Umbau zur umfassenden Vermögensverwaltungsplattform voran. Nach Private Equity im September und Fixed Income im Oktober präsentierte Mitgründer Christian Hecker nun in einer dritten Keynote die nächste Produkterweiterung: ein vollständiges Krypto-Wallet mit Transfer-, Staking- und erweiterten Cashback-Funktionen.

Vom Broker zur „vollwertigen Wealth-Management-Plattform“

Trade Republic positioniert sich zunehmend als Komplettanbieter für verschiedene Anlageklassen. Hecker visualisierte dies in seiner Präsentation als „Pie“ – ein Kreisdiagramm mit vier gleichberechtigten Portfolio-Bausteinen: Brokerage (Aktien und ETFs), Private Markets, Fixed Income und nun Krypto.

„Langfristiger Vermögensaufbau ist kein Chart, sondern ein Kuchen – eine Zusammenstellung verschiedener Anlageklassen“, erklärte Hecker. Mit der Krypto-Erweiterung sei das Angebot nun vorerst vollständig.

Das Besondere: Trade Republic sei „die erste vollständig lizenzierte Bank in Europa, die ein solches Wallet gemeinsam mit einer vollständigen Banklizenz integriert“, so hecker.

Drei neue Krypto-Funktionen

Das bisherige Krypto-Angebot wird um drei wesentliche Funktionen erweitert:

Krypto-Transfers: Nutzer können künftig Kryptowährungen von externen Wallets zu Trade Republic transferieren oder von dort versenden. Bisher war nur der Kauf und Verkauf innerhalb der App möglich.

Staking: Eine neue Funktion ermöglicht es, Kryptowährungen dem Blockchain-Netzwerk zur Verfügung zu stellen und dafür Renditen zu erzielen. „Die Blockchain berechnet Transaktionen und benötigt dafür Coins. Sie können Ihre Coins der Blockchain zurückgeben und die Berechnung dieser Transaktionen ermöglichen. Im Gegenzug erhalten Sie eine Rendite“, erklärte Hecker.

Erweitertes Cashback: Die bestehende Visa-Debitkarte von Trade Republic bietet bislang 1 Prozent Cashback auf alle Ausgaben, das in einen Sparplan fließt. Neu ist die Option „Crypto Saveback“: Wer mit Kryptowährungen statt Euro bezahlt, erhält 2 Prozent zurück – direkt in Krypto.

Marketing mit Sky DuMont und 1-Prozent-Bonus

Ähnlich wie bei den vorherigen Produktstarts setzt Trade Republic auch diesmal auf prominente Unterstützung: Schauspieler Sky DuMont wird in mehreren Masterclasses in der App die Grundlagen des Krypto-Wallets, des Stakings und der Transfer-Funktionen erklären.

Als Anreiz bietet Trade Republic einen befristeten Bonus: Für jeden Euro, den Nutzer bis Jahresende als Krypto zu Trade Republic transferieren, gibt es 1 Prozent zusätzlich gutgeschrieben – unabhängig vom Betrag.

Drei Keynotes in drei Monaten

Die aktuelle Ankündigung ist die dritte große Produktpräsentation innerhalb kurzer Zeit. Im September hatte Trade Republic den Zugang zu Private-Equity-Fonds von Managern wie Apollo und EQT vorgestellt, mit versprochenen Zielrenditen von bis zu 12 Prozent.

Die Einführung war von Kritik begleitet: Hohe Gebühren, Warnungen von Stiftung Warentest und Irritationen über die Kostenstruktur sorgten für Diskussionen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die ausgewiesenen Kosten für den Apollo-Fonds deutlich höher ausfielen als ursprünglich kommuniziert.

Im Oktober folgte das Fixed-Income-Angebot mit festverzinslichen Produkten und Zugang zu US-Dollar-Anleihen ab einem Euro Mindestanlage.

Das neue Angebot sei „ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Trade Republic“, so Hecker. Weitere Keynotes mit neuen Funktionen kündigte er bereits an.