Kaum hat Trade Republic eine Telefon-Hotline eingeführt, missbrauchen Betrüger die Neuerung. Das Unternehmen warnt und gibt klare Verhaltensregeln. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Betrug im Namen von Trade Republic Wie Kriminelle den neuen Kundenservice als Einfallstor nutzen

Revolut ist kein Fintech mehr – es ist der neue Maßstab

Es war eine überfällige Entscheidung: Lange Zeit galt Trade Republic als der Broker, den man zwar für seine günstigen Konditionen schätzte, dessen Kundenservice jedoch schlicht nicht existierte – zumindest nicht am Telefon. Wer ein Problem hatte, war auf den App-Chat angewiesen. Das frustrierte viele der mittlerweile mehr als zehn Millionen Kunden. Vor wenigen Wochen zog das Berliner Fintech die Konsequenzen und führte erstmals einen telefonischen Kundenservice ein. Die Erleichterung unter Anlegern war spürbar. Doch die Freude währte kurz.

Wie die „Welt“ in einer aktuellen Recherche berichtet, haben Kriminelle die neue Erreichbarkeit des Brokers bereits als Angriffsfläche entdecktund nutzen sie mit erschreckender Effizienz.

Spoofing trifft auf Timing

Das Vorgehen der Täter ist so simpel wie wirkungsvoll. Sie rufen Trade-Republic-Kunden an – mit einer Berliner Vorwahl im Display, teils sogar mit dem angezeigten Namen „Trade Republic“. Möglich macht das sogenanntes Call Spoofing: Dabei manipulieren Anrufer gezielt die übermittelte Absendernummer. In modernen IP-Telefonnetzen wird diese nicht physisch mitgeschickt, sondern als frei veränderbares Datenfeld übertragen. Eine Lücke, die Kriminelle systematisch ausnutzen.

Am Telefon geben sich die Betrüger als Mitarbeiter des neuen TR-Supports aus. Als Vorwand dienen vorgebliche „unregelmäßige Kontobewegungen“ oder ein angeblicher „Datenabgleich für das neue Kartensystem“. Das Ziel: Log-in-Daten oder die Bestätigung von Push-Nachrichten in der App zu erschleichen und damit Zugriff auf das Verrechnungskonto und Depot zu erlangen.

Das Perfide an der aktuellen Welle: Das Timing spielt den Tätern in die Hände. Da viele Kunden wissen, dass Trade Republic neuerdings tatsächlich eine Telefon-Hotline hat, schöpfen sie weniger Verdacht als noch vor wenigen Monaten. Die psychologische Barriere ist gesunken, genau das kalkulieren die Angreifer ein.

Massenversand mit hoher Treffquote

Parallel zu den gefälschten Anrufen läuft laut der Welt-Recherche auch ein SMS-basierter Angriff. Betrüger versenden dabei massenhaft täuschend echte Nachrichten an zufällig gewählte Nummer und setzen schlicht auf die Wahrscheinlichkeit. „Da Trade Republic mittlerweile mehr als zehn Millionen Kunden hat, ist die Wahrscheinlichkeit für Betrüger statistisch hoch, mit massenhaft und zufällig ausgesendeten SMS tatsächlich Kunden von uns zu erreichen“, wird eine Unternehmenssprecherin zitiert.

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Ein schlichter Größenvorteil wird zum Sicherheitsproblem: Je mehr Nutzer eine Plattform hat, desto attraktiver wird sie als Ziel für breit gestreute Phishing-Kampagnen.

Was Trade Republic klarstellt

Das Unternehmen reagiert auf die Berichte und gibt seinen Kunden konkrete Verhaltensregeln an die Hand. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Kein aufgeforderter Anruf: Trade Republic ruft Kunden niemals von sich aus an – weder tagsüber noch zu Abendstunden. Ein eingehender Anruf, der angeblich vom Broker stammt, ist grundsätzlich verdächtig.

Nur Callback über die App: Telefonischer Kontakt findet ausschließlich über die Call-Back-Funktion in der App statt – und nur dann, wenn der Kunde diesen selbst angefordert hat.

RCS statt SMS: Offizielle Nachrichten versendet Trade Republic ausschließlich über Rich Communication Services (RCS) – den modernen Nachfolger der klassischen SMS. Anders als bei SMS ist der Absender bei RCS verifizierbar und mit dem Unternehmenslogo sowie einem Verifizierungshäkchen versehen.

Ein strukturelles Problem

Der Fall Trade Republic steht exemplarisch für ein Dilemma, das viele digitale Finanzdienstleister kennen: Je mehr ein Unternehmen wächst und seinen Service ausbaut, desto größer wird auch die Angriffsfläche. Die Einführung des Telefonservices war die richtige Entscheidung. Zu lange hatten Kunden bei Problemen keine Möglichkeit, schnell Hilfe zu bekommen. Doch die damit verbundene Sichtbarkeit zieht auch kriminelle Akteure an.

Für Anleger gilt daher mehr denn ja: Finanzdienstleister kommunizieren nie unaufgefordert per Telefon über sicherheitskritische Vorgänge. Wer Zugangsdaten, TANs oder App-Bestätigungen am Telefon herausgibt – egal wie überzeugend der Anrufer klingt –, riskiert den vollständigen Kontoverlust.