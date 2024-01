Neobroker setzt auf Expansion Trade Republic bringt Debit-Karte mit Cashback-Sparen

Nach dem Erhalt der Vollbanklizenz ist das Berliner Fintech-Unternehmen Trade Republic nun mit einer eigenen Bezahlkarte am Start. Mit der Karte erhält man ein Prozent des Umsatzes in Form von Cashback, das in einen Sparplan fließt.

In nur fünf Jahren hat sich Trade Republic zum größten Neobroker und zu einer der führenden Sparplattformen in Europa entwickelt. Mit rund 4 Millionen Kunden in 17 Ländern und einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden Euro liegt das Unternehmen deutlich vor Wettbewerbern wie Scalable Capital, die derzeit auf 17 Milliarden Euro kommen. Das Geschäftsjahr sowie das Kalenderjahr 2023 hat Trade Republic trotz der Weitergabe des EZB-Zinssatzes von 4 Prozent pro Jahr an die Kunden profitabel abgeschlossen. Auf diesen Lorbeeren will sich das Unternehmen aber nicht ausruhen, sondern weitere innovative Entwicklungen vorantreiben.

Trade Republic kombiniert Debitkarte mit Sparplan

Vor einem Monat erhielt Trade Republic die Vollbanklizenz, nun präsentiert der Neobroker seine neueste Offerte: eine eigene Debitkarte von Visa. Anders als bei vielen Banken fallen für die Trade-Republic-Karte keine monatlichen Gebühren an. Kunden erhalten gegen eine einmalige Ausstellungsgebühr eine Spiegelkarte (50 Euro), eine Classic-Karte (5 Euro) oder können eine kostenlose virtuelle Karte wählen. Alle Kartenvarianten bieten identische Vorteile und ermöglichen weltweit unbegrenztes und kostenloses Geldabheben; für Abhebungen unter 100 Euro fällt eine Gebühr von 1 Euro an. Ab heute (09. Januar 2024) können sich bestehende und neue Kunden auf eine Warteliste für die neue Karte setzen lassen. Die Karten werden in den kommenden Wochen schrittweise an die Kunden ausgegeben.

Die Trade-Republic-Karte setzt zudem einen cleveren Extra-Akzent: Ein Prozent des Umsatzes fließt als Cashback in einen frei wählbaren Aktien- oder ETF-Sparplan zurück. Mit anderen Worten: Geld verdienen beim Einkaufen. Wird beispielsweise ein neues iPhone für 1.000 Euro gekauft, fließen immerhin 10 Euro als Sparbeitrag zurück. Auf diese Weise soll die Einstiegshürde in die Geldanlage gesenkt und gleichzeitig Anreize für eine langfristige Kundenbindung geschaffen werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, Beträge beim Bezahlen aufzurunden und das zusätzliche Geld ebenfalls in den Sparplan zu investieren. So wird aus dem täglichen Einkauf nicht nur eine schnöde Finanztransaktion, sondern auch ein Instrument zum langfristigen Vermögensaufbau.

Hinweis: Sowohl für die Cashback-Prämie als auch für die Aufrundungsfunktion ist die Auswahl eines beliebigen Sparplans erforderlich. Wichtig ist, dass beide Funktionen aktiviert sein müssen, um von allen Vorteilen profitieren zu können.

Mit der neuen Karte will Trade Republic über die reine Vermögensverwaltung hinausgehen und einfache Kontodienstleistungen wie Überweisungen und Daueraufträge anbieten. Damit positioniert sich das Unternehmen künftig auch als Anbieter einer Basisversion eines Girokontos – und das ohne monatliche Gebühren.

Christian Hecker, Gründer von Trade Republic, betont, dass trotz der neuen Kontodienstleistungen der Fokus weiterhin auf der Geldanlage liege. Dennoch wird Trade Republic anderen Neobanken wie N26 oder Revolut mit ihrem attraktiven Zinsangebot von vier Prozent, kostenloser Kontoführung und Prämien für ETF-Sparpläne sicherlich die Stirn bieten.

Cashback im Banking

Der jüngste Schachzug von Trade Republic, ein Prozent der Ausgaben als Cashback in Aktien- oder ETF-Sparpläne fließen zu lassen, erinnert an eine bereits etablierte Praxis anderer Anbieter. Ein Beispiel dafür ist Unitplus, bei dem Kunden beim Bezahlen von Einkäufen direkt mit ETFs und bei jeder Kartenzahlung zusätzlich 0,1 Prozent Cashback erhalten. Auch die C24 Bank, ein Produkt des Vergleichsportals Check24, bietet einen Basis-Cashback bei jeder Kartenzahlung. Der Prozentsatz variiert je nach Kontomodell und liegt zwischen 0,05 und 0,2 Prozent. Zusätzlich gibt es bei verschiedenen Partnerunternehmen Aktions-Cashbacks von bis zu 10 Prozent.

Dieser Trend zeigt, dass die Finanzbranche weiterhin nach innovativen Wegen sucht, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Cashback-Modelle haben sich bewährt und setzen sich nun auch in neuen, unkonventionellen Bereichen des Finanzwesens durch.