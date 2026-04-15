Jahrelange Kritik am Kundenservice zeigt Wirkung: Der Berliner Neobroker Trade Republic setzt künftig auf menschliche Unterstützung rund um die Uhr – per Telefon und Live-Chat.

Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic: „Innerhalb der nächsten zwölf Monaten wollen wir den besten Kundenservice aller Banken in Europa bieten. Das ist unser Anspruch.“

Trade Republic verabschiedet sich vom Chatbot-Modell. Der Berliner Neobroker stellt seinen Kundenservice grundlegend um: Ab sofort sollen den Kunden mehr als 1.000 Serviceagenten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, per Telefon und Live-Chat zur Verfügung stehen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

„Innerhalb der nächsten zwölf Monaten wollen wir den besten Kundenservice aller Banken in Europa bieten. Das ist unser Anspruch“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic.

Jahrelange Kritik als Auslöser

Hintergrund des Kurswechsels ist anhaltende Kritik an der bisherigen Servicestruktur. Trade Republic hatte seinen Kundendienst im Sommer 2024 auf ein KI-gestütztes Chatbot-System umgestellt und dabei auf drei Servicezentren mit rund 300 Mitarbeitern gesetzt. Komplexere Anfragen ließen sich damit nach Unternehmensangaben jedoch nicht zufriedenstellend lösen. Hinzu kam, dass immer mehr Kunden Trade Republic nicht nur als Broker, sondern als Konto für größere Summen nutzten – mit entsprechend höheren Anforderungen an den Support.

Hecker räumte gegenüber der „Wirtschaftswoche“ ein, man habe die Situation falsch eingeschätzt: „Mit dem Wissen von heute ist offenkundig, dass wir einen Telefonservice und eine bessere Erreichbarkeit hätten bieten müssen.“

Wie der neue Service funktioniert

Kunden wählen künftig direkt in der App ihr Anliegen aus, etwa zu Konto oder Karte, und können dann zwischen Live-Chat, Telefonat oder Rückruf wählen. Lässt sich ein Problem nicht sofort lösen, soll das System ein Vorgangsticket erstellen, dessen Bearbeitungsstatus jederzeit in der App einsehbar ist.

Die mehr als 1.000 Serviceagenten arbeiten nach Angaben des Neobrokers in acht Zentren in Europa, darunter auch in Deutschland, und helfen in acht Sprachen weiter. Unterstützt werden sie im Hintergrund von KI-Systemen, die Antwortvorschläge liefern.

Der Live-Chat ist ab sofort verfügbar, der Telefonservice wird schrittweise eingeführt und soll im Mai europaweit zugänglich sein.

Investition in zweistelliger Millionenhöhe

In den vergangenen sechs Monaten investierte Trade Republic nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag in den Aufbau des neuen Systems – einschließlich neuer IT-Infrastruktur, Produktentwicklung und Schulung der Serviceagenten.

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Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bezeichnete den Schritt laut „Handelsblatt“ als „folgerichtig“. Entscheidend sei nun, ob Verbraucher künftig tatsächlich einen erreichbaren und kompetenten Ansprechpartner vorfinden, der Probleme verbrauchergerecht löse.

Neue Funktionen und Kundenbeirat

Parallel zum Serviceausbau veröffentlicht Trade Republic ein App-Update mit mehr als 30 neuen Funktionen. Dazu zählen erweiterte Passwort- und Pin-Optionen, neue Analysefunktionen für aktive Anleger sowie ein detailliertes Steuerreporting als exportierbares Datenblatt. Die App kooperiert künftig zudem mit Tracking-Tools wie Finanzfluss und Getquin für eine direkte Datenweitergabe.

Ergänzend richtet Trade Republic einen internationalen Kundenbeirat ein. Zehn Kunden werden jährlich eingeladen, hinter die Kulissen zu schauen und gemeinsam mit dem Management Produktentwicklungen und Kundenwünsche zu diskutieren. Geplant sind außerdem Live-Fragerunden, Abstimmungen zu neuen Produktfunktionen und ein eigenes Reddit-Forum.