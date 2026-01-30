Trade Republic hat von der Bafin die Erlaubnis für ein eigenes Handelssystem erhalten. Ob der Neobroker diese Option nutzt, ist aber noch offen.

Die Zeit läuft: Ab Sommer 2026 müssen europäische Neobroker ihre Geschäftsmodelle umstellen. Trade Republic arbeitet jetzt an mehreren Lösungen, um den Aktienhandel für seine Millionen Kunden auch nach dem Verbot der bisherigen Praxis weiterführen zu können.

Der Berliner Neobroker hat von der Finanzaufsicht Bafin die Lizenz zum Betrieb eines multilateralen Handelssystems erhalten, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Die Erlaubnis wurde einer Tochterfirma erteilt und ermöglicht es Trade Republic, künftig eine eigene Handelsplattform zu betreiben.

EU-weites Verbot von PFOF ab Sommer

Hintergrund ist das EU-weite Verbot von „Payment for Order Flow“ (PFOF) ab Sommer 2026. Bei diesem Modell erhalten Broker Rückvergütungen für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an bestimmte Handelsplätze. Trade Republic wickelt die Aktiengeschäfte seiner Kunden derzeit über die Lang & Schwarz Exchange ab, die von der Börse Hamburg betrieben wird.

Ob und in welchem Umfang das Unternehmen die eigene Plattform nutzen wird, steht nach Informationen von Insidern aber noch nicht fest. Trade Republic prüfe parallel weitere Alternativen. PFOF macht nach eigenen Angaben mittlerweile weniger als 30 Prozent der Erträge aus, bleibt aber eine wichtige Einnahmequelle. Die neue Lizenz versetzt Trade Republic in eine ähnliche Position wie andere europäische Handelsplätze, die bereits eigene multilaterale Handelssysteme betreiben.

Scalable Capital ging früher in die Offensive

Konkurrent Scalable Capital hat bereits im Dezember 2024 reagiert und gemeinsam mit der Börse Hannover die European Investor Exchange (EIX) gegründet. Der Münchner Neobroker übernahm dabei nicht nur die Technologie und Liquiditätsversorgung, sondern auch die Depotführung selbst.