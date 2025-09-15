Trade Republic erweitert sein Angebot um Private Markets. In Kooperation mit Apollo und EQT können Kunden ab einem Euro in nicht-börsennotierte Unternehmen investieren.

Kooperation mit Apollo und EQT Trade Republic bietet Private Equity für Kleinanleger an

Trade Republic erweitert sein Angebot um Private Markets und kooperiert dafür mit Apollo Global Management und EQT, um Kleinanlegern Zugang zu nicht-börsennotierten Unternehmen zu ermöglichen.

Während Konkurrent Scalable Capital eine Mindestanlage von 10.000 Euro verlangt, können Trade-Republic-Kunden bereits ab einem Euro investieren. Bisher war diese Anlageklasse vermögenden Privatanlegern und institutionellen Investoren vorbehalten.

Das Berliner Unternehmen entwickelte eine Infrastruktur für Bruchteile von Private-Market-Anteilen. Kunden können ihre Investitionen monatlich über einen internen Handelsplatz verkaufen – bei herkömmlichen Private-Equity-Fonds ist das nur vierteljährlich möglich.

Wachstum auf 10 Millionen Kunden

Der Neobroker überschritt erstmals die Marke von zehn Millionen Kunden in 18 europäischen Märkten. Das verwaltete Vermögen stieg von 100 Milliarden Euro Jahresanfang auf 150 Milliarden Euro. Mitgründer Christian Hecker gibt an, für 2025 mehr Neukunden als im Vorjahr zu erwarten, als sich die Kundenzahl von vier auf acht Millionen verdoppelte.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Bei Private Markets erhebt das Fintech keine laufenden Verwaltungsgebühren. Details zu anderen Kosten wie Performance-Gebühren gibt das Unternehmen nicht bekannt. Bei Scalable Capital fallen neben 1,95 Prozent Verwaltungsgebühren noch 0,35 Prozent laufende Kosten und 12,5 Prozent erfolgsabhängige Gebühren an.

Weitere Expansion geplant

In den kommenden Monaten sollen bei Trade Republic zwei zusätzliche Anlageklassen folgen. Parallel expandiert das Unternehmen geografisch – kürzlich nach Polen, weitere europäische Märkte sind geplant. Das Unternehmen will damit „alle Lücken auf der europäischen Landkarte schließen“, wie Hecker in der Pressemitteilung betont.