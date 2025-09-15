Trade Republic bietet Private Equity für Kleinanleger an
Trade Republic erweitert sein Angebot um Private Markets und kooperiert dafür mit Apollo Global Management und EQT, um Kleinanlegern Zugang zu nicht-börsennotierten Unternehmen zu ermöglichen.
Während Konkurrent Scalable Capital eine Mindestanlage von 10.000 Euro verlangt, können Trade-Republic-Kunden bereits ab einem Euro investieren. Bisher war diese Anlageklasse vermögenden Privatanlegern und institutionellen Investoren vorbehalten.
Das Berliner Unternehmen entwickelte eine Infrastruktur für Bruchteile von Private-Market-Anteilen. Kunden können ihre Investitionen monatlich über einen internen Handelsplatz verkaufen – bei herkömmlichen Private-Equity-Fonds ist das nur vierteljährlich möglich.
Wachstum auf 10 Millionen Kunden
Der Neobroker überschritt erstmals die Marke von zehn Millionen Kunden in 18 europäischen Märkten. Das verwaltete Vermögen stieg von 100 Milliarden Euro Jahresanfang auf 150 Milliarden Euro. Mitgründer Christian Hecker gibt an, für 2025 mehr Neukunden als im Vorjahr zu erwarten, als sich die Kundenzahl von vier auf acht Millionen verdoppelte.
Bei Private Markets erhebt das Fintech keine laufenden Verwaltungsgebühren. Details zu anderen Kosten wie Performance-Gebühren gibt das Unternehmen nicht bekannt. Bei Scalable Capital fallen neben 1,95 Prozent Verwaltungsgebühren noch 0,35 Prozent laufende Kosten und 12,5 Prozent erfolgsabhängige Gebühren an.
Weitere Expansion geplant
In den kommenden Monaten sollen bei Trade Republic zwei zusätzliche Anlageklassen folgen. Parallel expandiert das Unternehmen geografisch – kürzlich nach Polen, weitere europäische Märkte sind geplant. Das Unternehmen will damit „alle Lücken auf der europäischen Landkarte schließen“, wie Hecker in der Pressemitteilung betont.