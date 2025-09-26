Trade Republic bietet seit kurzem in Kooperation mit Apollo und EQT Private-Equity-Investments für Kleinanleger ab einem Euro an – eine Anlageklasse, die bisher vermögenden Privatanlegern vorbehalten war. Doch die Stiftung Warentest zeigt sich in einer aktuellen Analyse skeptisch und warnt vor erheblichen Risiken des neuen Angebots.

Liquiditätsfalle droht

Der Hauptkritikpunkt der Verbraucherschützer betrifft die versprochene Handelbarkeit. Obwohl Trade Republic einen internen Marktplatz entwickelt hat, gebe es keine Garantie, dass sich jederzeit Käufer finden lassen. „Wollen viele Anleger gleichzeitig Fondsanteile verkaufen, haben sie keine Garantie, dass zu jedem Zeitpunkt genug potenzielle Käufer vorhanden sind“, warnt Stiftung Warentest. Bei hoher Verkaufsnachfrage könnten Anleger ihre Anteile möglicherweise gar nicht oder nur zu den ungünstigen Rücknahmebedingungen der Fondsanbieter verkaufen.

Irreführende Renditeversprechen

Die beworbene „Zielperformance von 12 Prozent“ bezeichnet Stiftung Warentest als wenig aussagekräftig und irreführend. Es handele sich lediglich um eine Prognose auf Basis historischer Daten, die keine Garantie darstelle. Besonders problematisch sehen die Experten, dass die Niedrigzinsphase bis 2022 Private-Equity-Erträge künstlich nach oben getrieben hat – Bedingungen, die heute nicht mehr bestehen. „Auch hohe Zinsen wirken sich negativ aus. Eine solche Investition kann nicht nur mit geringeren Renditen, sondern auch mit Verlusten einhergehen“, mahnen die Experten.

Hohe Kosten fressen Rendite auf

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Gebührenstruktur erweise sich als komplex und teuer. Der Apollo-Fonds veranschlagt 1,8 Prozent laufende Kosten plus geschätzt 1,71 Prozent erfolgsabhängige Gebühren, was zu Gesamtkosten von 4,5 Prozent pro Jahr führt. Der EQT-Fonds kommt auf 2,35 Prozent laufende Kosten. Zusätzlich fallen in den ersten 18 Monaten Austrittskosten von fünf Prozent an. „Hohe Kosten sind immer ein Renditefresser“, kritisiert Stiftung Warentest, da sehr hohe Renditen durch die Investitionen erzielt werden müssen, damit noch ordentliche Erträge für die Kunden übrigbleiben.

Mangelnde Transparenz schadet Anlegern

Während EQT konkrete Investments wie Flix oder Zooplus nennt, hält Apollo die Unternehmensnamen geheim. „Das ist für Anleger intransparent, denn sie wissen nicht, wo ihr Geld landet“, bemängeln die Verbraucherschützer. Das Problem verschärfe sich dadurch, dass die Anlage stark von einzelnen Unternehmen abhängig sei. Schlechte Geschäfte oder gar eine Insolvenz treffen die Anleger härter als etwa bei einem Welt-Aktien-ETF, der in über 1.000 Unternehmen investiert. Zudem werde der Fondswert nur einmal monatlich festgestellt, was mit großer Unsicherheit verbunden sei.

Fragwürdige Marketingtaktiken

Besonders kritisch sieht Stiftung Warentest den 30-tägigen Countdown für den beworbenen Ein-Prozent-Einzahlungsbonus. „Zeitdruck sollte bei finanziellen Entscheidungen nicht aufgebaut werden. Anleger sollten sich nicht durch den Bonus in eine komplexe Anlage locken lassen, die sie nicht komplett verstehen“, warnen die Experten vor dieser Verkaufstaktik.

Dass sich Private Equity nun für Kleinanleger öffnet, werten Marktbeobachter als mögliches Warnsignal. Es könnte bedeuten, dass das Geld aus bisherigen institutionellen Quellen nicht mehr ausreichend fließt. Zudem besteht die Gefahr, dass Kleinanlegern nur die Investments angeboten werden, die größere Investoren zuvor abgelehnt haben.

Klares Fazit der Verbraucherschützer

Die Stiftung Warentest zeigt sich skeptisch, dass das Angebot den Kunden wirkliche Vorteile bringt. „Investitionen in Private Equity sind eventuell kaum handelbar, intransparenter und teurer als Investitionen in Aktien-ETF“, lautet das vernichtende Urteil. Die Empfehlung der Experten ist eindeutig: Anleger sollten sich gründlich informieren und solche Investments höchstens als kleine Beimischung zu einem breit aufgestellten Portfolio betrachten.

Die Stiftung Warentest gibt an, den Markt von Eltif-Produkten im Blick behalten zu wollen. Wer langfristig und kostengünstig investieren möchte, sei mit etablierten Aktien-ETFs oft besser beraten, die jederzeit handelbar, transparent und deutlich günstiger seien, so das Fazit der Verbraucherschützer.