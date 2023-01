Neobroker Trade Republic zahlt jetzt 2 Prozent Zinsen – und attackiert Banken

Die Investment-Plattform Trade Republic bringt Bewegung in den Markt für Guthabenverzinsung. Der Neobroker bietet seinen Bestands- wie Neukunden ab diesen Mittwoch eine Verzinsung von 2 Prozent pro Jahr auf das Geldguthaben, also das nicht investierte Vermögen. Und das zeitlich unbegrenzt. Damit setzt sich Trade Republic an die Spitze, was die besten Konditionen für täglich verfügbares Vermögen in Deutschland angeht.

Die Zins-Offensive des Berliner Fintechs ist eine Kampfansage an die traditionellen Finanzinstitute. Die ING oder Consorsbank – der derzeitige Top-Anbieter - zahlen zwar ebenfalls seit einiger Zeit Tagesgeldzinsen zwischen 2 und 2,1 Prozent - allerdings sind diese Konditionen bislang ausschließlich Neukunden in den ersten sechs Monaten vorbehalten. Bestandskunden müssen sich dort derzeit mit überschaubaren 0,3 Prozent Zinsen pro Jahr begnügen.

Trade Republic verzinst bis zu 50.000 Euro

„Mit 2 Prozent effektivem Jahreszins geben wir die Vorteile des neuen Zinsumfeldes direkt an unsere Kunden weiter“, erklärt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. Das Angebot gilt bis zu 50.000 Euro des nicht investierten Vermögens ohne festes Enddatum. Darüber hinaus wird kein Zins mehr gezahlt. „Die Zinsen gelten im aktuellen Marktumfeld bis auf Weiteres.“ Die Kundeneinlagen bei Trade Republic sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt.

Partnerbanken von Trade Republic sind die Solarisbank, Deutsche Bank und Citi. Die volle Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde greift nur, wenn die Kunden bei der jeweiligen Partnerbank keine anderen Einlagen besitzen.

Trade Republic wirbt um Einlagen der Kunden

Ein weiterer Unterschied: Trade Republic zahlt die Zinsen nach eigenen Angaben monatlich aus und nicht jährlich. Dadurch profitieren Anleger stärker vom Zinseszinseffekt.

Trade Republic konzentrierte sich bislang auf Kunden, die ihr Geld in Aktien oder ETFs anlegen wollen. Mit der Einführung der Verzinsung könnte die Plattform jedoch auch für Sparer interessant werden. Bislang verzinsen andere Broker das Guthaben auf den Verrechnungskonten nicht.

Den Neobroker Trade Republic gibt es seit dem Jahr 2015. Er bietet Investments in Aktien, ETFs, Derivate und Krypto-Assets an, auch in Form von Sparplänen. Das Angebot richtet sich an Privatanleger. Vor wenigen Monaten expandierte das Unternehmen in elf weitere europäische Länder und ist mittlerweile in 17 europäischen Staaten aktiv.