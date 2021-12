Tragischer Unfall in den Alpen Allianz trauert um Gerhard Rupprecht

Gerhard Rupprecht ist Ende vergangener Woche beim Bergsteigen in den Alpen tödlich verunglückt. Er starb im Alter von 65 Jahren. Vor seinem Ruhestand 2011 war Rupprecht fünf Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland. Davor war er seit 1991 Vorstandschef der Allianz Lebensversicherung.„Alle Allianzer in und außerhalb Deutschlands, und in ganz besonderer Weise die Mitarbeiter und Führungskräfte der Allianz Lebensversicherung sind tief bestürzt über den Unfall von Herrn Dr. Rupprecht", sagt Allianz-Chef Michael Diekmann. „Wir trauern um einen großartigen Kollegen, einen leidenschaftlichen Mathematiker und einen humorvollen Menschen, dem die Allianz sehr viel zu verdanken hat.“