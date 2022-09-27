Volkswirt Johannes Mayr
TPI – Verbotene Staatsfinanzierung liegt nahe
Für die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Inflationsbekämpfung mittlerweile oberste Priorität. Die Effekte steigender Zinsen auf die derzeitige Preisdynamik in Europa sind aber gering. Denn Gas und Strom bleiben absehbar wohl Mangelware und die Lieferketten aus China fragil. Eine Entankerung der Inflationserwartungen kann und muss von der EZB aber verhindert werden. Hierfür müssten sie die Zinsen jedoch stärker anheben als erwartet. Angesichts der nach wie vor großen Unterschiede in der wirtschaftlichen und fiskalischen Stärke der Mitgliedsstaaten kann dies die Währungsunion in Turbulenzen bringen.