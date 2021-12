Transparenzoffensive: Man Group startet Hedge-Fonds-Plattform

Die neue Plattform soll hauseigene und Hedge-Fonds anderer Gesellschaften über einen so genannten Managed Account darstellen. Dabei wird nicht direkt in den Zielfonds investiert, vielmehr kopiert ein Managed Account die Investmententscheidungen der entsprechenden Fondsmanager. Für Investoren ist diese Umsetzung deutlich flexibler. „Anleger fordern zu Recht mehr Transparenz und wollen das Risiko besser einschätzen können“ erklärt Man-Chef Peter Clarke. Er kündigte an, dass Privatanleger Zugang zu den weltbesten Fonds bekommen würden. Verantwortlich für die Plattform und die Fondsauswahl wird John Roswell sein, Er ist Investmentchef der Man-Tochter Glenwood, die bereits 1987 ihren ersten Hedge-Fonds auf den Markt brachte