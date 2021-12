Redaktion 05.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

Traumjob zu vergeben Persönlicher Broker für Warren Buffett gesucht

Sei es ein milliardenschwerer Firmenkauf oder der Test des neuen Handys - seit 30 Jahren ruft Investmentlegende Warren Buffett in vielen Fällen zuerst John Freund an, seinen persönlichen Broker bei der Citigroup. Jetzt braucht der Milliardär Ersatz - sein Freund geht demnächst in Ruhestand.