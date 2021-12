Redaktion 29.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

"Traurig, dass wir das erledigen müssen" Hamburger Finanzberater wird Flüchtlingshelfer

Als Finanzberater Gorden Isler das Foto des toten Aylan Kurdi am Strand sieht, will er Flüchtlinge in Seenot retten. Er heuert auf dem Rettungsschiff "Minden" an. Was er und seine Kollegen auf dem Mittelmeer erleben, zeigt der Film von Maik Lüdemann.