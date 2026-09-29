Ein leitender Angestellter veranlasste in 25 Tagen knapp 60 Überweisungen an Betrüger, zusammen mehr als 50 Millionen Euro. Für den Schaden soll er persönlich aufkommen. So hat es das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschieden ( Urteil vom 31. Juli 2026, Az. 8 SLa 603/25 ). Eine Haftungserleichterung nach den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung lehnte das Gericht wegen der vom Arbeitgeber finanzierten D&O-Versicherung ab. Rechtskräftig ist das Urteil nicht, die Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) ist anhängig. Die Entscheidung ist für Beschäftigte mit weitreichenden Zahlungsbefugnissen und arbeitgeberfinanziertem D&O-Schutz besonders relevant. Das gilt für Treasury-Verantwortliche in Unternehmen ebenso wie für Manager in Banken, Vermögensverwaltungen , Family Offices und Fondsgesellschaften.

Der Fall

Der Mann verantwortete als Head of Global Treasury die Finanzen seines Arbeitgebers, strategisch wie operativ. Bereits vor seinem Dienstantritt hatte das Unternehmen für ihn eine D&O-Versicherung abgeschlossen, mit einer Deckungssumme von bis zu 150 Millionen US-Dollar.

Die Betrüger gaben vor, sein Vorgesetzter wolle in Asien eine Gesellschaft gründen, mit ihm als Finanzvorstand. Der erste Kontakt lief über die Rufnummer des Vorgesetzten aus dem dienstlichen Telefonverzeichnis. Die Täter hatten die Anruferkennung manipuliert, sogenanntes Caller-ID-Spoofing. Weitere Zahlungsanweisungen kamen per Messenger auf die private Mobilfunknummer des Managers. Beim Vorgesetzten rückversichert hat er sich laut Gericht zu keinem Zeitpunkt. Das Vorgehen wird als CEO-Fraud oder Chef-Masche bezeichnet.



Als der Betrug aufflog, kündigte der Arbeitgeber fristlos und verlangte Schadensersatz in Höhe der veranlassten Überweisungen. Das LAG wertete das Verhalten als grob fahrlässig. Es bestätigte die Kündigung und gab der Schadensersatzklage statt.

50+ Millionen Euro Schaden Diese Summe überwies der Treasury-Manager innerhalb von nur 25 Tagen an die Betrüger

Die Regel: Haftung nach Verschulden

Arbeitnehmer haften für Fehler im Job nicht automatisch voll. Nach ständiger Rechtsprechung des BAG entscheidet der Grad des Verschuldens. Bei leichtester Fahrlässigkeit zahlen Beschäftigte nichts, bei normaler Fahrlässigkeit wird der Schaden aufgeteilt. Bei Vorsatz und grundsätzlich bei grober Fahrlässigkeit haften sie voll. Bei grober Fahrlässigkeit können Gerichte die Haftung im Einzelfall mildern. Sie wägen alle Umstände ab, darunter die Schadenshöhe, das Einkommen und die Frage, ob eine Versicherung den Schaden abdeckt.

Auf diesen letzten Punkt stützt sich das LAG Köln. Eine vom Arbeitgeber finanzierte D&O-Versicherung schütze den Angestellten ähnlich wie eine gesetzliche Haftpflichtversicherung. Es bestehe daher kein Anlass, aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes von einer vollen Haftung abzuweichen.

Abkehr von der BAG-Linie?

Aus Sicht von Fachleuten betritt das LAG damit zum Teil Neuland. Nach Darstellung der Fachzeitschrift „Personalwirtschaft“ hat das BAG eine Haftungserleichterung bislang nur dann verneint, wenn eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherung greift, etwa die Kfz-Haftpflicht. Bei einer freiwilligen Versicherung lehnte das BAG dies demnach ausdrücklich ab. Die Zeitschrift verweist dabei auf ein BAG-Urteil vom 25. September 1997 (Az. 8 AZR 288/96).

“ „Der Versicherungsschutz kann sich zu einem Bumerang für eine umfängliche Haftung gegenüber dem Arbeitgeber erweisen.“ Alexander Bissels Arbeitsrechtler und Partner der Kanzlei CMS in Köln

Alexander Bissels, Arbeitsrechtler und Partner der Kanzlei CMS in Köln, schreibt auf Linkedin: „Die beschränkte Arbeitnehmerhaftung ist kein automatischer Haftungsschutzschirm zugunsten des Mitarbeiters.“ Der Versicherungsschutz könne sich für Manager nach der Kölner Entscheidung „zu einem Bumerang für eine umfängliche Haftung gegenüber dem Arbeitgeber erweisen“.

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht Stephan Vielmeier zeigt sich laut „Personalwirtschaft“ unentschieden. Einerseits überzeuge ihn das Urteil, weil sonst vermutlich nur die Versicherung profitieren würde. Andererseits könne der Arbeitgeber seinen obersten Führungskräften auf diesem Weg strengere Haftungsregeln aufzwingen. Ob er sie in die Versicherung aufnimmt, müsse er nicht mit ihnen absprechen. Vielmeier verweist in diesem Zusammenhang auf ein BAG-Urteil aus dem Jahr 2004, wonach Arbeitgeber den Haftungsschutz ihrer Beschäftigten nicht vertraglich aushebeln dürfen. Die Kölner Linie könne zudem nur gelten, wenn die Police auch grob fahrlässiges Verhalten abdecke. Andernfalls hätte sie für Beschäftigte untragbare Folgen.

Zahlt der Versicherer?

Eine D&O-Police ist keine Pflichtversicherung. Sie leistet nur im Rahmen ihrer jeweiligen Bedingungen, und die unterscheiden sich von Versicherer zu Versicherer. Viele Policen schließen neben Vorsatz Fälle aus, in denen jemand wissentlich gegen Vorschriften oder Weisungen verstößt. Manche decken zudem nur typische Leitungsaufgaben ab, nicht das operative Tagesgeschäft. Dazu können auch Überweisungen zählen.

Ob der Versicherer im Kölner Fall tatsächlich zahlt, geht aus der Pressemitteilung des Gerichts nicht hervor. Verweigert der Versicherer die Deckung, wäre der Arbeitgeber für die Befriedigung seines Schadensersatzanspruchs auf den Manager selbst angewiesen, gibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ zu bedenken.

Für Vorstände und Geschäftsführer gelten eigene Regeln. Versichert eine Aktiengesellschaft ihre Vorstände per D&O-Police, schreibt Paragraf 93 Aktiengesetz einen Selbstbehalt vor. Er beträgt mindestens zehn Prozent des Schadens; die jährliche Obergrenze muss mindestens beim Eineinhalbfachen der festen Jahresvergütung liegen. Für GmbH-Geschäftsführer gibt es diese gesetzliche Pflicht nicht, dort ist der Selbstbehalt Verhandlungssache.

Was Arbeitgeber und Manager prüfen sollten

„Wer Führungskräften weitreichende Entscheidungs- und Zahlungsbefugnisse einräumt, sollte nicht nur auf interne Kontrollmechanismen und das Vier-Augen-Prinzip setzen“, rät Bissels. Wer Beschäftigte mit Zahlungsbefugnis regelmäßig schule und das dokumentiere, stehe im Streitfall besser da. Typische Warnsignale der Chef-Masche sind Zeitdruck, Geheimhaltung und ungewöhnliche Kanäle wie private Messenger. Eine einfache Regel hilft: Zahlungsanweisungen per Rückruf über eine bekannte Nummer bestätigen.

Experten raten zudem, die Arbeitsverträge von Führungskräften zu prüfen. Klauseln, die Beschäftigten eine strengere Haftung auferlegen, sind unwirksam. Eine Begrenzung zu ihren Gunsten ist dagegen zulässig, etwa auf einen festen Betrag. Wer in eine D&O-Police einbezogen ist, sollte wissen, was sie abdeckt und was nicht.



Bissels schreibt: „Auch die Frage, wie sich ein bestehender Versicherungsschutz auf eine mögliche persönliche Haftung des Arbeitnehmers auswirkt, verdient bei der Gestaltung und Überprüfung von D&O-Versicherungen besondere Aufmerksamkeit.“

Erfurt entscheidet

Eine letztinstanzliche Entscheidung zum CEO-Fraud liegt nach Angaben der FAZ bislang nicht vor. Als Maßstab galt unter Anwälten bisher ein Urteil des Sächsischen LAG vom Juni 2017 (Az. 3 Sa 556/16). Eine Finanzdirektorin hatte mit mehreren Überweisungen an falsche Chefs einen Schaden von 420.000 Euro verursacht. Sie sollte 150.000 Euro Schadensersatz zahlen. Die Parteien einigten sich außergerichtlich, vor das BAG kam der Fall nicht.



Im Kölner Fall hat das LAG die Revision zugelassen. Sie ist beim BAG unter dem Aktenzeichen 2 AZR 164/26 anhängig.