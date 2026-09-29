Manager haftet für 50 Millionen: Warum die D&O zum Bumerang werden kann
Ein leitender Angestellter veranlasste in 25 Tagen knapp 60 Überweisungen an Betrüger, zusammen mehr als 50 Millionen Euro. Für den Schaden soll er persönlich aufkommen. So hat es das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschieden (Urteil vom 31. Juli 2026, Az. 8 SLa 603/25). Eine Haftungserleichterung nach den Grundsätzen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung lehnte das Gericht wegen der vom Arbeitgeber finanzierten D&O-Versicherung ab. Rechtskräftig ist das Urteil nicht, die Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) ist anhängig.
Die Entscheidung ist für Beschäftigte mit weitreichenden Zahlungsbefugnissen und arbeitgeberfinanziertem D&O-Schutz besonders relevant. Das gilt für Treasury-Verantwortliche in Unternehmen ebenso wie für Manager in Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices und Fondsgesellschaften.