Treefin Fonds Finanz kooperiert mit Fintech-Firma

Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz kündigt Zusammenarbeit mit der Fintech-Firma Treefin an. Beide Unternehmen wollen Finanzberatern heöfen, Kunden über Online-Kanäle zu akquirieren.

Der digitale Finanzassistent von Treefin richtet sich an Endkunden und bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen. Darüber hinaus identifiziert die via App und Browser ab Ende September nutzbare Anwendung Versorgungslücken und Verbesserungspotenziale. Anschließend schlägt das Programm dem Kunden mehrere Vermittler aus dem nahen Umkreis vor, aus denen er einen Berater auswählen kann. Der gewählte Vermittler wird umgehend per SMS über die neue Kundenanfrage informiert und kann diese annehmen oder ablehnen.

Treefin stellt diesen Lead-Service auf der Hauptstadtmesse von Fonds Finanz am 22. September in Berlin vor. Die Anwendung ist für Vertriebspartner der Fonds Finanz in den ersten sechs Monaten kostenfrei. Nach Ablauf dieser Frist fallen erst bei Annahme eines Leads Kosten für den Vermittler an.