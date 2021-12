Trends der Weltwirtschaft im Fonds aus Nürnberg

Universal-Investment hat für den Vermögensverwalter I.C.M. Investmentbank aus Nürnberg einen flexiblen Mischfonds aufgelegt: Der Leonardo UI (WKN: A0M YG1) investiert je nach aktueller Lage der Weltwirtschaft global in Aktien und Anleihen, Geldmarkttitel und Rohstoffe.Gemanagt wird der erste Fonds der I.C.M. von Norbert Hagen, Vorstand der I.C.M. Er vertraut bei der Ländergewichtung des Fonds auf die Analysen des kanadischen Investmentberaters Bank Credit Analyst. Die internationalen Aktien- und Rohstoffmärkte bildet Hagen über börsengehandelte Indexfonds ab. Nur bei Renten setzt er auf Einzeltitel. Der Fonds investiert vor allem in US-Dollar- und Euro-Anleihen.Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt bis zu 5 Prozent. Für die Verwaltung fallen jährlich 1,9 Prozent an.