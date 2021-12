Trends in der Versicherungsbranche 2020 „Absicherung des Einkommens bleibt das Megathema“

„Wir bringen ein Update unserer Berufsunfähigkeitstarife auf den Markt. Dabei berücksichtigen wir Veränderungen am Arbeitsmarkt, in dem neue Berufe entstehen und traditionelle Berufsbilder im Wandel sind. Außerdem verläuft das individuelle Berufsleben wechselhafter als früher.

Im Vordergrund steht deshalb die Anpassung der Risikoeinstufung in der BU. Sie wird dem individuellen Einzelfall gerechter und kann, je nach konkreter Ausgestaltung des Berufs, zu niedrigeren Beiträgen führen. Darüber hinaus wurden auch einige Anpassungen bei den Versicherungsbedingungen vorgenommen.“