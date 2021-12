Trends in der Versicherungsbranche 2020 „Nachhaltigkeit gewinnt in unseren Fondspolicen an Bedeutung“

„Besonderer Handlungs- und Beratungsbedarf ergibt sich bei unseren Kunden weiterhin vor allem im Bereich der Altersvorsorge. Nullzinsen und steigende Lebenserwartung führen zu erhöhter Nachfrage nach renditestarken Anlagen mit langfristiger Planungssicherheit. Hier kombinieren wir für unsere Kunden in neuen Produktkonzepten die Stärken unserer Lebensversicherungsunternehmen mit den Kompetenzen unserer Kapitalanlagegesellschaft, der MEAG. Das Thema Nachhaltigkeit wird in unseren Publikumsfonds in 2020 noch weiter an Bedeutung gewinnen.“