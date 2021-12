Trendstudie des Zukunftsinstituts 5 Szenarien zur Zukunft des Bezahlens

Wie werden Menschen in 15 oder 20 Jahren bezahlen? Das Zukunftsinstitut, ein deutscher Think Tank, der Politiker und Unternehmen in wirtschaftlichen Fragen berät, beschäftigt sich mit dieser Frage in einer aktuellen Trendstudie.

Die Studie ist überschrieben mit „Die Zukunft des Geldes ist virtuell“. Das Institut hat fünf Szenarien zum künftigen Umgang mit Geld skizziert. Sie lassen sich in etwa wie folgt zusammenfassen: „Bezahlvorgänge werden zwar digitaler – aber nicht komplett.“

Zwar glauben die Autoren, dass bei Bezahlvorgängen die digitalen Formen zukünftig stark an Boden gewinnen werden. Trotzdem lassen sie Raum für die Argumente von Skeptiker, die nicht glauben mögen, dass es irgendwann einmal Geld als haptisches Medium gar nicht mehr geben könnte.

Diese fünf Szenarien entwerfen die Zukunftsforscher