Trendstudie von Asscompact Betriebliche Altersvorsorge: Diese Anbieter vermitteln Makler am liebsten

„Welchen Anbieter betrieblicher Altersvorsorge vermitteln Sie am liebsten“, wollte das Branchenmagazin Asscompact von Finanz- und Versicherungsvermittlern wissen. 378 Makler und Mehrfachvertreter beantworteten diese Frage. Wie bereits in der Vorgängerstudie lag auch diesmal die Allianz in der Vermittlergunst deutlich vorn.

Asscompact führt seine sogenannte „Trendstudie“ einmal pro Quartal durch. Kern der Untersuchung sind die Stimmung im Vertrieb und die aktuellen Produktvorlieben von Vermittlern.