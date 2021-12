Trendstudie von Asscompact Die beliebtesten BU-Anbieter aus Vermittlersicht

Die Originalstudie können Sie über Die Originalstudie können Sie über Asscompact kostenpflichtig bestellen.

Berufsunfähigkeitsversicherungen sind beliebt. Das zeigt die jetzt erschienene Studie aus der Reihe „Asscompact Trends“, die 422 unabhängige Vermittler nach den aktuellen Vorlieben auf dem Versicherungsmarkt befragt hat. Durchgeführt wird die Studie von der BBG Betriebsberatung und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft. Das Portal Versicherungsjournal.de hat sie in einer Kurzübersicht zusammengefasst.In der Studie für das Quartal II/2105 landen BU-Versicherungen auf Platz 5 und damit hinter den Platzierungen der vergangenen sechs Trendstudie-Auflagen. Trotzdem bewerten die befragten Vermittler die Absatzergebnisse vorwiegend positiv: Mehr als die Hälfte berichteten der Studie zufolge von guten bis sehr guten Absatzergebnissen bei BU-Versicherungen. Nur jeder siebte Befragte vermeldet „schlechte“ oder „sehr schlechte“ Vermittlungszahlen.Unter den Anbietern von BU-Versicherungen zeichnet sich in der aktuellen Studienausgabe einmal mehr ein eindeutiges Ergebnis ab. Auf Platz 1 mit weitem Abstand zum Nächstplatzierten liegt wie in den vergangenen Ausgaben auch die Alte Leipziger Versicherung, die immerhin jeder fünfte Befragte als Favoriten angab. Auf Platz 2 mit weniger als halb so vielen Nennungen folgt die Swiss Life Niederlassung für Deutschland. Direkt dahinter: die Nürnberger Lebensversicherung und die Volkswohl Bund Lebensversicherung.