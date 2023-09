ETF der Woche Trendwende bei Öl: Grünes Licht für Old Energy

Dreckig und Schuld am Klimawandel. Was Umweltschützer verachten, ist für die Investmentlegende Warren Buffett ein Muss: Ölaktien! Im Vergleich zum S&P 500 sind sie so günstig bewertet wie lange nicht mehr. Die zuletzt gestiegenen Rohölpreise treiben die Kurse der Produzenten. Mit dem richtigen ETF holst du dir den Energieschub ins Depot.

© Sven Stoll mit Canva

Die Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession ist aktuell allgegenwärtig. Steigende Preise und Zinsen setzen vielen Anlageportfolios, insbesondere im Rohstoffbereich erheblich zu. Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, in einem solchen Umfeld Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Dennoch gibt es einige erfahrene Investmentprofis, darunter einer der weltweit renommiertesten Investoren, die den Mut aufbringen, genau das zu tun. Die Rede ist von Warren Buffett, dem legendären CEO von Berkshire Hathaway, der trotz Energiewende erneut in den Ölsektor investiert hat.

Buffetts mutiger Schachzug: Warum das „Orakel von Omaha“ auf Ölaktien setzt

Buffett hat in den vergangenen Monaten sein umfangreiches Portfolio, zu dem auch einige Ölpositionen zählen, erneut aufgestockt. Zu seinen Top-Picks zählen Unternehmen wie Occidental Petroleum und Chevron, die mittlerweile rund 10 Prozent des gesamten Bestandes von Berkshire Hathaway ausmachen. Diese Entscheidung des „Orakels von Omaha“, wie Buffett oft genannt wird, mag angesichts der allgemeinen Skepsis an den Finanzmärkten auf den ersten Blick mutig erscheinen. Sie spiegelt jedoch eine bemerkenswert langfristige Strategie wider, für die Buffett bekannt ist. Der Milliardär setzt auf die fundamentale Stärke dieser Unternehmen und vertraut auf langfristiges Wachstum und Stabilität.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Tatsache, dass Öl- und Rohstoffaktien derzeit keineswegs teuer sind. Abgesehen von drei historischen Phasen - nämlich 1929 sowie gegen Ende der 1960er und 1990er Jahre - waren Rohstoffe noch nie so stark unterbewertet wie heute. Nach jeder dieser Phasen folgte ein exorbitanter Bullenmarkt. Dies eröffnet Anlegern momentan eine historische Kaufgelegenheit, insbesondere angesichts des nach wie vor hohen Anteils fossiler Energien am globalen Energieverbrauch. Dieser liegt bei fast 90 Prozent und nimmt nur langsam ab. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren nur begrenzte Investitionen in neue Rohstoff- und Energiequellen getätigt wurden.

Die grüne Welle treibt den Rohstoff-Superzyklus an

Ronald Stöferle vom Liechtensteiner Investmenthaus Incrementum fasst die Lage treffend zusammen: „Der extreme Bärenmarkt bei den Rohstoffen ist endlich vorüber. Ein neuer Rohstoff-Superzyklus hat begonnen. Angetrieben wird dieser durch den immer größer werdenden Hunger nach Rohstoffen. Ein großer Teil dieser Entwicklung ist die grüne Welle, welche maßgeblich auf Metalle wie Kupfer oder Silber sowie viele seltene Erden angewiesen ist. Ein weiterer Grund für das Wachstum des Sektors ist die Investition von Anlegern als Schutz vor Inflation. Darüber hinaus sehen wir derzeit erhebliches Potenzial im Ölsektor, so seltsam es auch klingen mag. Da keine neuen Vorkommen mehr erschlossen werden sollen, werden die Ölpreise in Zukunft steigen. Diese Entwicklung wird auch durch den starken Druck seitens der Investoren und Regierungen auf die Unternehmen unterstützt“, so der Investor.

Das Jahr 2023 könnte zudem ein historisches Jahr für die weltweite Nachfrage nach Rohöl werden, da laut der Internationalen Energieagentur (IEA) ein neues Rekordniveau erwartet wird. Dieser beispiellose Nachfrageanstieg wird vor allem auf den steigenden Bedarf an Öl für die Stromerzeugung und als Grundstoff für die Chemieindustrie zurückgeführt. Insgesamt wird ein Anstieg des täglichen Ölverbrauchs um 2,2 Millionen Barrel erwartet, so dass die Gesamtnachfrage auf beeindruckende 102,2 Millionen Barrel pro Tag ansteigen wird. Dabei ist allein China für mehr als 70 Prozent dieses Wachstums verantwortlich.

Prognosen für den Rohölverbrauch: Warum ein vollständiger Verzicht unrealistisch ist

Wichtig ist auch zu erkennen, dass Rohöl nicht nur im Energiesektor, sondern auch in vielen anderen Sektoren eine zentrale Rolle spielt. Rund 6.000 Produkte des täglichen Lebens werden auf der Basis von Rohöl hergestellt, darunter Sportartikel, Textilien, Elektronik, Körperpflege- und Haushaltsprodukte. In einer modernen Welt, die auf diese Produkte angewiesen ist, erscheint ein vollständiger Verzicht auf Erdöl in den kommenden Jahren und Jahrzehnten illusorisch. Prognosen gehen zumindest davon aus, dass der Verbrauch in den nächsten Jahren weiter steigen wird, wenn auch in etwas moderaterem Tempo. Die IEA rechnet ab 2024 mit einem zusätzlichen Verbrauch von rund einer Million Barrel pro Tag.

Seit dem Frühsommer befinden sich die Ölpreise in einem fast ununterbrochenen Aufwärtstrend, der trotz einer schwächeren Ölpreiswoche intakt ist. Der aktuelle Preis für die Nordseesorte Brent liegt bei immerhin 93 US-Dollar pro Barrel und damit auf dem Niveau vom November des vergangenen Jahres. Damit ist europäisches Öl mehr als 25 Prozent teurer als noch Ende Juni. Im Frühjahr lagen die Preise noch deutlich unter den Rekordständen des Vorjahres, zeitweise sogar unter 75 Dollar pro Barrel Brentöl.

Ein wesentlicher Preistreiber in der aktuellen Situation sind die Bemühungen Saudi-Arabiens und Russlands, ihr Ölangebot zu reduzieren. Angesichts der jüngst bis zum Jahresende verlängerten Förderkürzungen dieser beiden wichtigen Produzenten hat die Internationale Energieagentur (IEA) vor einer möglichen Verknappung des Ölangebots im Jahresverlauf und anhaltend hohen Preisen gewarnt. Eine Abkehr des Opec+-Kartells von seiner Förderpolitik ist derzeit nicht absehbar.

Gleichzeitig lässt das Wachstum der nordamerikanischen Schieferölproduktion nach. Laut Berenberg-Analysten steigt hier die Produktion in diesem Jahr um 0,9 Millionen Barrel pro Tag, im nächsten Jahr nur noch um 0,3 Prozent. Der Grund ist, dass die Ölförderer in den USA bei Preisen unterhalb von 80 US-Dollar ihre Investitionen zurückfahren. Darüber hinaus werden die robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten und die aktuellen Bemühungen Chinas, seine Wirtschaft wiederzubeleben, als wichtige Eckpfeiler für einen anhaltend hohen Ölpreis betrachtet.

Tatsächlich ist eine weitere Erholung der Weltkonjunktur angesichts der erreichten Zinsniveaus aber keineswegs ausgemachte Sache. Schwache Wirtschaftsdaten könnten die Ölpreis-Rally deutlich ausbremsen.

Die grüne Transformation der Energiekonzerne

Ein weiterer positiver Aspekt, der die Energiekonzerne in ein etwas grüneres Licht rückt, ist der konsequente Umbau ihrer Geschäftsmodelle in Richtung nachhaltiger Technologien. Einige der prominentesten Ölkonzerne haben bereits begonnen, verstärkt auf saubere Energiequellen wie Wasserstoff, Windkraft, Biogas, Solarenergie und Geothermie zu setzen. Ermöglicht wird diese strategische Neuausrichtung nicht zuletzt durch die außergewöhnlich hohen Gewinne der jüngeren Vergangenheit, die den Unternehmen die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um Schulden abzubauen und zusätzliche Investitionen in die Umstellung auf nachhaltige Technologien zu tätigen.

Ein Beispiel für diesen Trend ist die Ankündigung des globalen Ölgiganten Shell im November 2022, den dänischen Biogasproduzenten Nature Energy Biogas für 1,9 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Auch die jüngste Investition von BP in den US-Biogasproduzenten Archaea Energy, für die die Briten rund 4,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden auf den Tisch legten, erregte große Aufmerksamkeit. Diese bemerkenswerten Entwicklungen verdeutlichen den Wandel im Energiesektor und die Bereitschaft der großen Ölkonzerne, in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren.

Interessant auch: Unter den Ölaktien gibt es attraktive und günstige Dividendenwerte. So gehören Chevron und Exxon zu den Aristokraten, die ihre Ausschüttungen an die Anleger in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht haben. Und auch die französische Total Energies ist mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht nur sehr günstig bewertet, sondern bietet gleichzeitig eine Dividendenrendite von gut fünf Prozent.

Europäische Energieaktien: Warum der SPDR MSCI Europe Energy ETF interessant ist

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Für Anleger, die sich für Ölaktien interessieren, aber das Risiko von Einzeltiteln scheuen, gibt es eine Vielzahl von Exchange Traded Funds (ETFs), die sich hervorragend zur Diversifikation im Portfolio eignen. Besonders attraktiv sind derzeit ETFs auf die europäischen Branchenvertreter, denn diesseits des Atlantiks locken die günstigeren Bewertungen. Der SPDR MSCI Europe Energy ETF bündelt die prominentesten Akteure.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund einer Milliarde Euro ist der ETF von SPDR der größte Energie-ETF auf dem Markt. Er bildet den MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index ab. Dieser Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 europäischen Industrieländern. Das Gewicht der größten Position im Index ist auf 35 Prozent begrenzt, das aller anderen auf 20 Prozent. Die Wertentwicklung zeigte derzeit deutlich nach oben. In den vergangenen drei Monaten stieg der Fondspreis um mehr als 15 Prozent, auf Sicht von drei Jahren um 155 Prozent. Der ETF reinvestiert die Dividenden in das Fondsvermögen. Zu beachten: Das Produkt enthält insgesamt nur elf Aktien und eignet sich daher eher als Beimischung zu einem ansonsten bereits gut diversifizierten Portfolio. Die laufenden Kosten liegen bei 0,18 Prozent jährlich.

Top-Werte im Öl-ETF

Shell ist mit einer Gewichtung von über 34 Prozent der mit Abstand größte Bestandteil des Portfolios, gefolgt von BP mit 19,1 Prozent und Total Energies mit 18,9 Prozent. Ein Blick auf die Kennzahlen zeigt, wie attraktiv diese Titel sind. So bietet Shell eine Dividendenrendite von über 4 Prozent bei einem vergleichsweise niedrigen 2024er-KGV von 8,4. Zudem kauft das Unternehmen weiter eigene Aktien zurück, in den nächsten drei Monaten im Wert von drei Milliarden US-Dollar nach 3,6 Milliarden US-Dollar in den vergangenen drei Monaten. Ein Aspekt, der das Vertrauen der Anleger stärken dürfte. Den Rekordgewinn aus dem Vorjahresquartal konnte der britische Energiekonzern zwar nicht wiederholen, der bereinigte Halbjahresgewinn ist mit gut 14,7 Milliarden US-Dollar aber immer noch hoch.

Ein weiterer interessanter Ölkonzern im ETF ist Equinor. Das norwegische Unternehmen, das für rund 70 Prozent der Gasexporte des Landes steht, hat einen Anteil von knapp 6 Prozent. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine durchschnittliche Ausschüttung von 3,60 US-Dollar pro Aktie, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 12 Prozent entspricht. Equinor schüttet nicht nur Dividenden aus, sondern kauft auch eigene Aktien zurück. Bis zu 94 Millionen Stück sollen es in diesem Jahr sein. Unter den Top-Werten sind außerdem die italienische Eni Spa, der spanische Erdölkonzern Repsol sowie OMV aus Österreich.

Im Überblick: Die Chancen und Risiken von Ölaktien

Vorteile:

Dividendenrendite: Ölunternehmen bieten oft attraktive Dividendenrenditen, die regelmäßige Einnahmen für Anleger generieren können.

Ölunternehmen bieten oft attraktive Dividendenrenditen, die regelmäßige Einnahmen für Anleger generieren können. Inflationsschutz: In Zeiten steigender Inflation können Ölaktien eine Absicherung bieten, da sie von höheren Rohstoffpreisen profitieren.

In Zeiten steigender Inflation können Ölaktien eine Absicherung bieten, da sie von höheren Rohstoffpreisen profitieren. Nachfragestabilität: Die weltweite Nachfrage nach Energie bleibt insgesamt hoch, da fossile Brennstoffe nach wie vor den Großteil des Energieverbrauchs ausmachen

Die weltweite Nachfrage nach Energie bleibt insgesamt hoch, da fossile Brennstoffe nach wie vor den Großteil des Energieverbrauchs ausmachen Diversifikation: Ölaktien können in einem Portfolio eine Diversifikation bieten, da sie sich nicht immer parallel zu anderen Aktienmärkten bewegen.

Ölaktien können in einem Portfolio eine Diversifikation bieten, da sie sich nicht immer parallel zu anderen Aktienmärkten bewegen. Technologische Weiterentwicklung: Einige Ölunternehmen investieren verstärkt in erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien, was langfristiges Wachstumspotenzial bietet.

Nachteile: