ETF der Woche Trendwende bei Öl: Grünes Licht für Old Energy

Preisverfall am Ölmarkt – Kaufgelegenheit für ETF-Anleger?
Die Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession hat den Ölpreis auf ein Vierjahrestief gedrückt. Seit Anfang April ist der Preis für die Nordseesorte Brent von etwa 75 US-Dollar auf zeitweise unter 60 US-Dollar je Barrel gefallen. Der Auslöser: Donald Trumps umfangreiche Zollankündigungen an seinem sogenannten „Liberation Day“ am 2. April. Zwar gab es inzwischen eine gewisse Gegenbewegung, aber mit aktuell etwa 66 US-Dollar pendelt der Ölpreis immer noch rund 10 US-Dollar unter dem Niveau vor den Zollankündigungen.