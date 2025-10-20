Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Zentrale Erkenntnisse:

Während Biotech-Aktien seit den US-Präsidentschaftswahlen bis Anfang April einen stetigen Rückgang verzeichneten, hat sich der Nasdaq Biotechnology Index vollständig von seinem Tiefstand nach der Wahl erholt, und Biotech-Aktien in der Entwicklungsphase sind seit dem 8. April um über 75 % gestiegen.

Biotech-Aktien haben aufgrund positiver klinischer Studiendaten, der Einführung neuer Produkte und eines rasanten Tempos der FDA-Arzneimittelzulassungen an Zugkraft gewonnen. Zunehmende Fusions- und Übernahmeaktivitäten (M&A) und die Aussicht auf niedrigere Zinssätze verheißen Gutes für den Sektor.

Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Performancetreiber vorhanden sind, da politische Belastungen für den Sektor nachlassen und Innovationen sowie medizinische Fortschritte weiterhin voranschreiten.

Drawdown Aufschwung Gesamte Periode Nasdaq Biotechnology Index -21,40% 30,50% 2,60% S&P Biotechnology Select Industry Index -30,60% 37,20% -4,70% LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index -52,50% 75,80% 16,50%

Quelle: Bloomberg. Kumulierte Gesamtrendite, Stand: 11. September 2025. Drawdown = US-Wahlen am 5. November 2024 bis Apriltief am 8. April 2025. Erholung = 8. April 2025 bis 11. September 2025. Vollständiger Zeitraum = 5. November 2024 bis 11. September 2025.

“ „Auch wenn wir uns bewusst sind, dass es kurzfristig zu Schwankungen kommen kann, während die Arzneimittelpreisregulierung finalisiert wird, glauben wir, dass die akuteste Phase der politischen Unsicherheit für die Biotechnologiebranche hinter uns liegen könnte. Und angesichts des jüngsten Anstiegs der M&A-Aktivitäten scheint die Branche dem zuzustimmen. Da Big Pharma in den kommenden Jahren mit zahlreichen Patentabläufen konfrontiert ist, gehen wir davon aus, dass sich diese Aktivität fortsetzen wird, insbesondere in einem moderateren Zinsumfeld. Es ist erwähnenswert, dass ein Wiederaufleben der M&A-Aktivitäten in der Vergangenheit ein Katalysator für die Erholung von Abschwüngen im Biotech-Sektor war. Vielversprechend ist auch die Tatsache, dass die FDA im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 36 neue Medikamente zugelassen hat, und positive klinische Studiendaten und Produkteinführungen zeigen, dass der Biotech-Sektor weiterhin ein Zentrum der Innovation ist.“ Daniel Lyons, PhD, CFA, Portfoliomanager

Definitionen

Der NASDAQ Biotechnology Index ist ein Börsenindex, der aus Wertpapieren von an der NASDAQ notierten Unternehmen besteht, die gemäß der Industry Classification Benchmark entweder der Biotechnologie- oder der Pharmaindustrie zugeordnet sind. Der S&P Biotechnology Select Industry Index repräsentiert den Teilsektor der Biotechnologie im S&P Total Markets Index. Der S&P TMI bildet alle US-Stammaktien ab, die an den Börsen der New York SE, der AMEX, des NASDAQ National Market und des NASDAQ Small Cap notiert sind. Der Biotech-Index ist ein gleich gewichteter Marktkapitalisierungsindex.

Der LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index ist ein gleichgewichteter Index, der sich aus in den USA notierten Biotechnologieaktien zusammensetzt, deren Leitprodukt in klinischen Studien am Menschen aber noch nicht für die Vermarktung zugelassen ist. Der Index wird halbjährlich neu zusammengestellt und von LifeSci Index Partners, LLC bereitgestellt.

