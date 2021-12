Redaktion 19.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Trevor Burgess Erster schwuler US-Bank-CEO erhält Beistand von Deutscher Bank

Führende Manager an der Wall Street haben ihre Unterstützung für Trevor Burgess zum Ausdruck gebracht, den Chef von C1 Financial. Er wurde Ende vergangener Woche der erste offen bekennende schwule Vorstandschef einer Bank, die an der New Yorker Börse gehandelt wird.