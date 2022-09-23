Bafin warnt Betrügerische Trittbrettfahrer geben sich als NFS Netfonds aus

Unbekannte haben unter der Internetadresse nfsnetfonds.de offenbar Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Bafin warnt vor einer Verwechslung.

Startseite des Original-Internetauftritts von NFS Netfonds: Das Name des Hamburger Unternehmens wurde offenbar von Betrügern missbraucht.

Unbekannte Personen geben sich im Internet offenbar als der Hamburger Maklerpool- und Haftungsdachbetreiber NFS Netfonds aus, warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Auf der Internetseite nfsnetfonds.de sind demnach vermutlich unerlaubte Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen offeriert worden.

„Die unbekannten Betreiber dieser Webseite besitzen keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem KWG", heißt es von der Bafin (KWG = Kreditwesengesetz). Ebenfalls fehle die nötige Lizenz nach WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz), um in Deutschland Wertpapierdienstleistungen anbieten zu dürfen. Die Webseiten-Betreiber stünden nicht unter Aufsicht der Bafin, betont die Behörde.

Die Initiatoren hätten offenbar den Eindruck erwecken wollen, es sei die Hamburger Netfonds-Gruppe, von der die angebotenen Leistungen stammten. „Es liegt somit ein Identitätsdiebstahl zu Lasten der NFS Netfonds Financial Service GmbH vor“, bemängelt die Bafin. Die Behörde verweist auf ihre Unternehmensdatenbank: Dort seien alle Bafin-beaufsichtigten Finanzdienstleister aufgelistet.

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Die fragliche Seite ließ sich am Freitag, 23. September, nicht mehr aufrufen.

Die Adresse des existierenden Hamburger Unternehmens NFS Netfonds, das auch über eine WpIG-Lizenz verfügt, schreibt sich übrigens mit Bindestrich: www.nfs-netfonds.de