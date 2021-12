Pimco 28.08.2020 Lesedauer: 3 Minuten

Trotz Höchstpreisen Warum Gold immer noch günstig ist

Der Spotpreis von Gold ist zwar in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt, der inflationsbereinigte Preis aber ist stabil geblieben. Was das für Anleger bedeutet, erklärt Nicolas Johnson, Portfoliomanager bei Pimco.