Trotz Niedrigzins Darum sind Studienkredite kaum günstiger geworden

Studienkredite sind trotz Niedrigzinsen in ihrer Zinshöhe beinahe unverändert geblieben. Wieso profitieren ausgerechnet Studenten nicht von dem günstigen Zinsumfeld?Studienkredite genießen besonders günstige Kreditkonditionen, erklärt Marc-Philipp Unger, Leiter Immobilien und Finanzierung beim Finanzdienstleister MLP. Kredite an Studenten werden in der Regel ohne Bonitätsprüfung und ohne Kreditsicherheiten vergeben. Darum bleibt den Anbietern wenig Spielraum, um die Konditionen günstig anzupassen.Einen Überblick über verschiedene Angebote zur Finanzierung eines Studiums bieten auf ihrer Webseite MLP und das Beratungsunternehmen CHE Consult.