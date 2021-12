Max-Robert Hug 13.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Trotz Prokon und Windwärts Windkraft als Anlageklasse – warum eigentlich nicht?

Prokon hin, Windwärts her – durch zwei spektakuläre Pleiten steht die Windmühlenbranche im Kreuzfeuer. Viel Wind um nichts? In seinem Gastbeitrag setzt sich Max-Robert Hug für Investments in Windkraft ein und gibt eine Checkliste, worauf man dabei achten muss. Hug ist Geschäftsführender Gesellschafter von Leonidas Associates.