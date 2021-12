Trotz starker Mittelzuflüsse Ethenea streicht Performance-Gebühr beim Ethna-Defensiv

Die Investmentgesellschaft Ethenea streicht zum Jahresende die erfolgsabhängige Gebühr für ihren Mischfonds Ethna-Defensiv und schüttet stattdessen am Jahresende Geld an die Anleger aus. An einer mangelnder Beliebtheit des Fonds liegt das nicht, die Mittelzuflüsse seit Jahresanfang können sich sehen lassen. Die Gesellschaft selbst nennt eine Strategie-Änderung als Grund.