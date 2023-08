Umfrage von JP Morgan Trotz Zinswende: Anleger halten an Aktien fest

Seit einem Jahr kämpft die Europäische Zentralbank mit Zinserhöhungen gegen die Inflation. Wie die Sparer damit umgehen, zeigt eine neue Umfrage von JP Morgan Asset Management.

Die hohe Inflation hat wirtschaftliche Folgen für alle Menschen in Europa. Steigende Kosten für Lebensmittel, Energie und andere Dinge des täglichen Lebens gefährden den Wohlstand und die Altersvorsorge jedes Einzelnen. Nach Jahren der Nullzinspolitik hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor einem Jahr die Zinswende eingeläutet. Damit soll die grassierende Inflation bekämpft werden, die im Euroraum zuletzt bei 5,5 Prozent lag – und damit noch weit entfernt vom EZB-Ziel von zwei Prozent. Für Sparer sollte sich die Zinswende eigentlich auszahlen.

Zinsanstieg ohne Wirkung: Jedes fünfte Kreditinstitut zahlt keine Guthabenzinsen

Doch das Gegenteil ist der Fall: Obwohl die Zinsen seit einem Jahr steigen, zahlt laut dem Vergleichsportal Verivox immer noch jedes fünfte Kreditinstitut keine Zinsen für Guthaben auf Sparkonten. Die Folge: Der Anteil der Deutschen, die auf das gute alte Sparbuch oder Tages- und Festgeld setzen, ist innerhalb eines Jahres gesunken, wie eine repräsentative Umfrage von JP Morgan Asset Management aufzeigt.

Deutlich gestiegen ist dagegen der Anteil derjenigen, die in Fonds und ETFs investieren. Befragt wurden 2.000 Frauen und Männer in Deutschland. „Nachdem viele Deutsche während der Pandemie ihre ersten Erfahrungen mit dem Thema Geldanlage gemacht haben, war es spannend zu sehen, ob sich die Anlagekultur nach dem sowohl für Aktien als auch für Anleihen sehr turbulenten Jahr 2022 bereits gefestigt hat“, sagt Matthias Schulz, Geschäftsführer bei JP Morgan Asset Management und zeigt sich erfreut, dass viele neue Investoren das Thema offenbar langfristig angehen und sich von Marktschwankungen nicht abschrecken lassen.

Dennoch belegen traditionelle Anlagen wie Tages- und Festgelder weiterhin die ersten Plätze unter den beliebtesten Anlagen, stellt J.P. Morgan AM weiter fest. Erst danach folgen Fonds und ETFs beziehungsweise Aktien. Der Anteil der Deutschen, die in Fonds investieren, stieg um durchschnittlich 9 Prozentpunkte auf 29 Prozent, auch Anleihen legten leicht auf 7 Prozent zu. Der Anteil derjenigen, die direkt in Aktien investieren, ist dagegen von 31 auf 26 Prozent gesunken.

Inflation bremst Sparwillen aus

Allerdings scheint die während der Pandemie aufgebaute Sparreserve vieler Bundesbürger inzwischen durch die anhaltende Inflation aufgezehrt worden zu sein. Darauf deuten zumindest die Antworten auf die Frage nach den Auswirkungen der Inflation auf das Spar- und Anlageverhalten hin. So gab mit 26 Prozent mehr als ein Viertel der befragten Deutschen an, aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der damit verbundenen Preissteigerungen weniger zu sparen oder zu investieren. Mit 19 Prozent gab rund ein Fünftel an, dass wegen der gestiegenen Kosten derzeit kein Geld zum Sparen übrigbleibe. Weitere 15 Prozent müssen sogar auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, um die aktuellen Kosten decken zu können. Nur 14 Prozent können es sich leisten, mehr zu sparen oder anzulegen, um die hohe Inflation auszugleichen, und 26 Prozent legen gleich viel Geld an.

„Dass rund ein Drittel der Deutschen anstatt am Kapitalmarkt zu investieren wieder eher verzinstes Tagesgeld und Spareinlagen berücksichtigen möchte, ist wenig verwunderlich angesichts der häufig anzutreffenden Präferenz für einfache, zinstragende Anlagen“, sagt Matthias Schulz. Insgesamt sind die Tagesgeldzinsen infolge der Zinswende deutlich gestiegen. Lagen sie Anfang August 2022 mit 0,05 Prozent nur knapp über der Nulllinie, so können Sparer aktuell durchschnittlich 1,31 Prozent aufs Tagesgeld bekommen.

Zinswettlauf der Banken: C24 Bank lockt mit 4 Prozent auf Tagesgeld

Dabei stechen immer wieder besonders attraktive Angebote hervor. Erst vor wenigen Tagen kündigte die zu Check24 gehörende C24 Bank an, ab September als erster Anbieter 4 Prozent Zinsen auf Tagesgeld zahlen zu wollen. Und zwar sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden, sofern sie ein Girokonto bei der Online-Bank eröffnen. Der Zinssatz gilt dann mindestens bis Ende des Jahres. Auch die Banken aus dem Umfeld der spanischen Bank Santander locken mit guten Angeboten. Die Onlinetöchter Openbank und Suresse Direktbank gewähren 3,71 Prozent bei einer Zinsgarantie von sechs Monaten.

Auch Fintechs und Neobroker wie Trade Republic, Scalable Capital oder finanzen.net zero bieten gute Konditionen, um Kunden beim Thema Zinsen abzuholen. Doch auch hier gilt es, die Angebote genau unter die Lupe zu nehmen. Denn oft gelten die versprochenen Zinsen von über drei Prozent nur für Neukunden und sind zeitlich begrenzt. Die hohen Zinsen gibt es dann nur für wenige Monate, danach fallen sie wieder auf einen deutlich niedrigeren Zinssatz. Man sollte also genau nachrechnen, ob sich ein Wechsel lohnt.