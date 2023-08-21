Umfrage von JP Morgan Trotz Zinswende: Anleger halten an Aktien fest

Die Preise steigen, die Zinsen steigen und jetzt auch noch die Börsenkurse: Anleger haben die Qual der Wahl und entscheiden sich immer öfter für den Aktienmarkt via Fonds und ETF.

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Die hohe Inflation hat wirtschaftliche Folgen für alle Menschen in Europa. Steigende Kosten für Lebensmittel, Energie und andere Dinge des täglichen Lebens gefährden den Wohlstand und die Altersvorsorge jedes Einzelnen. Nach Jahren der Nullzinspolitik hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor einem Jahr die Zinswende eingeläutet. Damit soll die grassierende Inflation bekämpft werden, die im Euroraum zuletzt bei 5,5 Prozent lag – und damit noch weit entfernt vom EZB-Ziel von zwei Prozent. Für Sparer sollte sich die Zinswende eigentlich auszahlen.

Zinsanstieg ohne Wirkung: Jedes fünfte Kreditinstitut zahlt keine Guthabenzinsen

Doch das Gegenteil ist der Fall: Obwohl die Zinsen seit einem Jahr steigen, zahlt laut dem Vergleichsportal Verivox immer noch jedes fünfte Kreditinstitut keine Zinsen für Guthaben auf Sparkonten. Die Folge: Der Anteil der Deutschen, die auf das gute alte Sparbuch oder Tages- und Festgeld setzen, ist innerhalb eines Jahres gesunken. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von JP Morgan Asset Management, bei der 2.000 Frauen und Männer in Deutschland befragt wurden.

Deutlich gestiegen ist dagegen der Anteil derjenigen, die in Fonds und ETFs investieren. „Nachdem viele Deutsche während der Pandemie ihre ersten Erfahrungen mit dem Thema Geldanlage gemacht haben, war es spannend zu sehen, ob sich die Anlagekultur nach dem sowohl für Aktien als auch für Anleihen sehr turbulenten Jahr 2022 bereits gefestigt hat“, sagt Matthias Schulz, Geschäftsführer bei JP Morgan Asset Management. „Sehr erfreulich ist, dass viele Neuinvestoren das Thema scheinbar langfristig angehen und sich nicht durch Marktschwankungen entmutigen ließen“, so Schulz. Zwar sei der Anteil derjenigen, die direkt in Aktien investieren, im Vergleich zum Vorjahr von 31 auf 26 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig ist jedoch der Anteil der befragten Deutschen, die in Fonds oder ETFs investieren, um neun Prozentpunkte auf 29 Prozent gestiegen. Auch Anleihen konnten um einen Prozentpunkt auf 7 Prozent zulegen.

Dennoch belegen traditionelle Anlagen wie Tages- und Festgelder weiterhin die ersten Plätze unter den beliebtesten Anlagen, stellt J.P. Morgan AM weiter fest. Erst danach folgen Fonds und ETFs beziehungsweise Aktien.



Inflation bremst Sparwillen aus

Allerdings scheint die während der Pandemie aufgebaute Sparreserve vieler Bundesbürger inzwischen durch die anhaltende Inflation aufgezehrt worden zu sein. Darauf deuten zumindest die Antworten auf die Frage nach den Auswirkungen der Inflation auf das Spar- und Anlageverhalten hin. So gab mit 26 Prozent mehr als ein Viertel der befragten Deutschen an, aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der damit verbundenen Preissteigerungen weniger zu sparen oder zu investieren. Mit 19 Prozent gab rund ein Fünftel an, dass wegen der gestiegenen Kosten derzeit kein Geld zum Sparen übrigbleibe. Weitere 15 Prozent müssen sogar auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, um die aktuellen Kosten decken zu können. Nur 14 Prozent können es sich leisten, mehr zu sparen oder anzulegen, um die hohe Inflation auszugleichen.

„Dass rund ein Drittel der Deutschen anstatt am Kapitalmarkt zu investieren wieder eher verzinstes Tagesgeld und Spareinlagen berücksichtigen, ist wenig verwunderlich angesichts der häufig anzutreffenden Präferenz für einfache, zinstragende Anlagen“, sagt Schulz. Immerhin sind die Tagesgeldzinsen infolge der Zinswende deutlich gestiegen. Lagen sie Anfang August 2022 mit 0,05 Prozent nur knapp über der Nulllinie, so können Sparer aktuell durchschnittlich 1,31 Prozent aufs Tagesgeld bekommen.

Zinswettlauf der Banken: C24 Bank lockt mit 4 Prozent auf Tagesgeld

Dabei stechen immer wieder besonders attraktive Angebote hervor. Erst vor wenigen Tagen kündigte die zu Check24 gehörende C24 Bank an, ab September als erster Anbieter 4 Prozent Zinsen auf Tagesgeld zahlen zu wollen. Und zwar sowohl für Neu- und Bestandskunden, sofern sie ein Girokonto bei der Online-Bank eröffnen. Der Zinssatz gilt dann mindestens bis Ende des Jahres. Auch die Banken aus dem Umfeld der spanischen Bank Santander locken mit guten Angeboten. Die Onlinetöchter Openbank und Suresse Direktbank gewähren 3,71 Prozent bei einer Zinsgarantie von sechs Monaten.

Gute Konditionen, um Kunden beim Thema Zinsen abzuholen bieten auch Neobroker wie Trade Republic, Scalable Capital oder finanzen.net zero. Doch auch hier gilt es, die Angebote genau unter die Lupe zu nehmen. Denn oft gelten die versprochenen Zinsen von über drei Prozent nur für Neukunden und sind zeitlich begrenzt. Die hohen Zinsen gibt es oft nur für wenige Monate, danach fallen sie wieder auf einen deutlich niedrigeren Zinssatz. Man sollte also genau nachrechnen, ob sich ein Wechsel lohnt.

Fakt ist auch: Schaut man sich die historische Entwicklung der Zinsen für Tagesgeld an, vor allem in Relation zur Inflation, so wird schnell klar, dass diese Form der Geldanlage noch nie besonders lukrativ war. Natürlich gab es Phasen, in denen man mit einem der besser verzinsten Konten auch über der Inflation lag. Aber in der Regel – und das gilt auch aktuell – hat man nach Abzug der Inflation Geld verloren.