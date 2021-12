Trübe Aussichten für Delivery Hero Die dünne Bilanz früherer Dax-Aufsteiger

Es ist vollbracht. Die Dax-Altlast Wirecard ist endlich aus dem Aktienindex entfernt. Damit rückt der Berliner Online-Bestellservice Delivery Hero nach. Dem ging ein kräftiger Kursanstieg der Aktie voraus. Wie übrigens auch im September 2018, als Wirecard noch umjubelter Dax-Neuling war.

Stellt sich nun die Frage, wie es mit dem Aktienkurs von Delivery Hero weitergeht. Und legt man den Durchschnitt aller früheren Aufsteiger zugrunde, ergibt sich kein gutes Omen.

Der Leiter des Portfoliomanagements beim Multi Family Office HQ Trust, Marcel Müller, zeigt in einer Grafik, wie sich die bisherigen Einsteiger in ihrer Dax-Zeit im Jahr davor und danach relativ zum Index entwickelten. Um den Effekt vor und nach dem Indexumbau messen zu können, setzt er am Tag der Veränderung die relative Wertentwicklung auf null.

Seine Erkenntnisse im Überblick: