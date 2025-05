Was Simon Weishars Wikifolio „Szew Grundinvestment“ ausmacht

Der 38-jährige BWL-Absolvent, der seit über 20 Jahren an der Börse aktiv ist, verfolgt eine Strategie, die eigentlich zu schön klingt, um immer stabil funktionieren zu können: „Im Szew Grundinvestment setze ich auf die Aktien mit dem attraktivsten Chance-Risiko-Verhältnis“, erklärt Weishar. Er orientiere sich an der Value-Legende Warren Buffett .

In seinem Auswahlprozess untersucht Weishar nicht nur einzelne Unternehmen isoliert, sondern betrachtet sie in ihrem Kontext: „Ich sehe mir alle möglichen Unternehmen an, quasi wie ein Netzwerk, und sehe mit auch jeweils an, was ihre Wettbewerber machen.“

Strategie auf Säulen

Seine Anlagestrategie beruhe auf mehreren „Säulen“, erläutert der Wikifolio-Spezialist. Aktuell sind es vier Bereiche, die das Fundament des Szew Grundinvestment bilden. „Die vier Säulen sollen nicht vom gleichen Risiko geprägt sein“, betont Weishar. Und erläutert: „Wenn eine Säule durch das Hauptrisiko Volatilität geprägt ist, soll in den anderen Säulen dieses Risiko zumindest nicht zentral sein.“ Er wolle nicht von einem Risiko „auf dem falschen Fuß erwischt werden“.

Die erste Säule im aktuellen Szew Grundinvestment bilden Börsenbetreiber, die von der Marktvolatilität profitieren. Zweite Säule sind Rohstoffe, sowohl Energieträger als auch Edelmetalle. Die dritte Säule bilden kleinere europäische Unternehmen, die nach Weishars Einschätzung schon lange unterbewertet sind. Als vierte Säule hat er sich für spezialisierte Banken und Fintechs entschieden, die über klassische Bankdienstleistungen hinaus unterschiedliche Services anbieten.

Auch Schwellenländer vertreten

Dabei wagt sich Weishar auch in weniger beachtete Märkte vor. In seinem Wikifolio finden sich etwa die Finanzdienstleister Kaspi aus Kasachstan und Inter & Co aus Brasilien, die Weishar durch Zusatzangebote wie Shopping-Dienste und Bonusprogramme in ihren Heimatmärkten fest verankert sieht.

In Deutschland setzt Weishar auf Hypoport, Muttergesellschaft von Plattform-Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. „Hypoport halte ich aktuell wieder für spannend“, ist Weishar überzeugt. Das unspektakulär anmutende Unternehmen zählt Weishars zu seinen besten Investments überhaupt: „Der Kurs von Hypoport hat sich zwischen 2015 und 2018 verzehnfacht.“ Gewinne und Umsatz seien „überproportional gestiegen“. Nach einem zwischenzeitlichen Ausstieg ist Weishar momentan erneut in Hypoport investiert.

Flexible Anpassung statt starrer Regeln

Die Zusammensetzung der Säulen ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. „Im Schnitt sind es immer drei bis fünf Säulen, auf die Szew Grundinvestment baut.“ Je nach Marktentwicklung wird ausgetauscht. „Wenn beispielsweise Rohstoffe stark ansteigen, würde ich diese Säule wieder aufgeben und in die anderen Säulen umgewichten, bis ich etwas spannendes Neues finde“, erläutert Weishar.

Die aktuelle Größenordnung von 15 bis 16 Werten im Wikifolio will Weishar beibehalten. 'Nicht unter 10, nicht über 25 Unternehmen', lautet sein Richtwert. Dabei hält er – anders als viele andere Investoren – grundsätzlich so gut wie keine Cash-Reserve. „Jeder Tag hat an der Börse grundsätzlich erstmal einen positiven Erwartungswert. Daher macht es Sinn, voll investiert zu bleiben“, begründet er das.

Vom Kommentator zum Diskussionsleiter

Weishar betreibt neben Szew Grundinvestment auf Wikifolio noch vier weitere Strategien – die laut seiner Auskunft jedoch nur Teilbereiche der Grundstrategie sind. Seine Analysen und Gedanken teilt Weishar auf einem eigenen Blog. „Im Blog haben Leser die Möglichkeit, aktuelle Beiträge mit Kommentaren zu versehen, was zu interessanten Diskussionen führen kann“, beobachtet er. Weishar sieht das als eine gute Ergänzung zu seinen Kommentaren auf Wikifolio, die Nutzer nur liken, aber nicht kommentieren können.

Woher eigentlich der Name „Szew Grundinvestment“ stammt? „Szew“ sei ursprünglich sein Spitzname gewesen, verrät Weishar. Abgeleitet sei er vom Namen eines Basketballspielers aus seiner Heimatstadt Braunschweig.

Investierbar via Zertifikat

Wikifolio-Strategien sind zwar zunächst Musterstrategien: Sie werden auf Wikifolio präsentiert, stecken aber in keiner Fondshülle. Trotzdem können Interessierte in sie investieren – über einen Partner-Emittenten des Hauses. Auf das Wikifolio Szew Grundinvestment läuft ein börsengehandeltes Zertifikat bei Lang & Schwarz.

Bemerkenswert: Auch hier tastet sich Weishar an die traditionelle Fondswelt heran: Im zugehörigen Zertifikat des Szew Grundinvestment sind laut der Plattform Wikifolio aktuell bereits mehr als 4 Millionen Euro investiert.

Name: Szew Grundinvestment

ISIN (Zertifikat): DE000LS9EQQ9

Auflegung: 30.12.2014

Performance seit Auflegung: 894,1 Prozent

Durchschnitts-Performance per annum: 24,7 Prozent

Performance 1 Jahr: 30,8 Prozent

Investiertes Kapital: 4,0 Millionen Euro