Ein Präsident, der aus dem Oval Office die Börsenglocke der New York Stock Exchange läutet: Mit diesem Bild eröffnete Donald Trump am 6. Juli den ersten Handelstag der neuen Trump Accounts. Für jedes teilnahmeberechtigte Neugeborene zahlt der Staat im Rahmen des steuerlich geförderten Investmentprogramms einmalig 1.000 US-Dollar auf ein Anlagekonto ein. Von dort fließt es fast vollständig in börsengehandelte Indexfonds . Für die großen ETF-Anbieter beginnt damit ein Geschäft, das über Jahre hinweg planbare Milliardenzuflüsse verspricht.

Handelsauftakt zu den Trump Accounts im Oval Office des Weißen Hauses in Washington | Bildquelle: Imago Images / MediaPunch

Die Konten sind Teil des im Vorjahr verabschiedeten Steuergesetzes „One Big Beautiful Bill Act“ und richten sich an Kinder unter 18 Jahren mit US-Sozialversicherungsnummer. Das einmalige Startkapital von 1.000 Dollar erhalten Kinder mit Geburtsdatum zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2028. Familienangehörige, Arbeitgeber und weitere Beitragszahler können jährlich bis zu 5.000 Dollar je Kind ergänzen, wobei Arbeitgeberbeiträge auf 2.500 Dollar begrenzt sind und auf die Jahresgrenze angerechnet werden.

Mehr als 50 US-Unternehmen haben angekündigt, die staatliche Einmalzahlung für die Kinder ihrer Mitarbeiter aufzustocken. Der Tech-Milliardär Michael Dell und seine Ehefrau Susan wollen zudem 6,25 Milliarden Dollar an rund 25 Millionen Kindern unter zehn Jahren spenden. Das entspricht etwa 250 Dollar pro Kind. Dell will damit andere Milliardäre und Philanthropen zu ähnlichen Beitragszahlungen für die Trump Accounts motivieren.

Drei Anbieter teilen sich den Markt

Das eigentlich Bemerkenswerte für die Fondsbranche steckt in den Anlagevorgaben. Während der sogenannten Wachstumsphase bis zum 18. Geburtstag darf das Geld ausschließlich in kostengünstige ETFs fließen, die den US-Aktienmarkt abbilden. Die Kostenquote ist auf 0,10 Prozent gedeckelt, aktives Management ist ausgeschlossen. Das US-Finanzministerium hat dafür fünf Fonds von den drei größten Anbietern passiver Produkte zugelassen. Als Standardoption zum Start dient der SPDR Portfolio S&P 500 ETF von State Street, der den S&P 500 abbildet.

Neben dieser Standardoption hat das Finanzministerium vier weitere US-Fonds freigegeben, die in den kommenden Monaten wählbar werden sollen: den iShares Core S&P 500 ETF und den iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF von Blackrock, den Vanguard Total Stock Market ETF sowie den SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF von State Street. Alle vier kosten 0,03 Prozent pro Jahr, nur einen Basispunkt mehr als der Standardfonds. Die Produkte unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Indexbreite und der Größe der berücksichtigten Unternehmen. Bis das Finanzministerium eine Auswahlfunktion bereitstellt, bleiben sämtliche Beiträge im Standardfonds investiert – ein Großteil wird voraussichtlich auch anschließend dort hängen bleiben und State Street damit einen nicht zu unterschätzenen Vorteil bescheren.

Wie groß das Geschäft ausfällt, lässt sich überschlagen. Bei rund 3,6 Millionen Geburten pro Jahr in den USA erzeugt allein die staatliche Einzahlung von 1.000 Dollar etwa 3,6 Milliarden Dollar an neuen Mitteln jährlich – noch bevor Beiträge von Familien, Arbeitgebern oder Stiftungen hinzukommen. Beim Startschuss am ersten Handelstag sprach Trump nach Angaben des Magazins „Time“ von rund 800 Millionen Dollar frischem Kapital allein in der ersten Woche. US-Finanzminister Scott Bessent zufolge hatten sich zu diesem Zeitpunkt die Familien von sechs Millionen Kindern registriert, 1,4 Millionen davon mit Anspruch auf das Startkapital.

Anbieter werben um den Nachwuchs

Entsprechend positiv fällt die Reaktion der Branche aus. Blackrock-Chef Larry Fink erklärte, die Konten könnten Millionen jungen Menschen helfen, langfristig finanzielle Sicherheit aufzubauen und stärker am Wachstum der USA teilzuhaben. Bei Vanguard sprach Rodney Comegys, Investmentchef von Vanguard Capital Management, von einer bedeutsamen Gelegenheit für Familien, früh im Namen ihrer Kinder zu investieren; der Anbieter kündigte zudem an, Übertragungen in die Konten zu unterstützen, sobald das Finanzministerium den Ablauf geklärt hat. Yie-Hsin Hung, Vorstandsvorsitzende von State Street Investment Management, hob den unkomplizierten Einstieg ins Investieren für Kinder hervor.

Für die Anbieter geht es dabei nicht allein um die verwalteten Mittel, sondern um den frühen Zugang zu einer ganzen Generation künftiger Anlegerinnen und Anleger. State Street und Blackrock haben beispielsweise zugesagt, die staatliche Einzahlung von 1.000 Dollar für Kinder ihrer Beschäftigten zu verdoppeln. Wer als Marke bereits das erste Wertpapierdepot eines Menschen stellt, hat gute Chancen, ihn über Jahrzehnte als Kunden zu halten.

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Kritik an der Konstruktion

Unumstritten ist das Programm nicht. Analysten von Morningstar verweisen darauf, dass die eigentliche Wachstumskraft aus privaten Beiträgen stammt und nicht aus dem staatlichen Startkapital – wohlhabende Familien, die die jährliche Höchstgrenze ausschöpfen, profitieren daher am stärksten. Nach einer Beispielrechnung könnte ein voll ausgeschöpftes Konto über 18 Jahre auf rund 303.800 Dollar anwachsen. Hinzu kommt ein struktureller Punkt: Die Konten sind zu 100 Prozent in Aktien investiert und kennen keinen Gleitpfad, der das Risiko mit näherndem Auszahlungszeitpunkt automatisch senkt.

Deutschland plant Ähnliches – mit Verzögerung

Während das Projekt in den USA bereits läuft, bereitet Deutschland ein vergleichbares Instrument vor: die Frühstartrente. Die Bundesregierung beschloss am 17. Dezember 2025 die Eckpunkte; dieses Jahr soll das Vorhaben gesetzlich auf den Weg gebracht werden.

Die Grundidee ähnelt dem US-Modell, die Ausgestaltung unterscheidet sich jedoch deutlich. Vorgesehen ist hier, dass der Staat monatlich 10 Euro in ein individuelles Altersvorsorgedepot einzahlt – 120 Euro im Jahr. Vom 6. bis zum 18. Lebensjahr ergibt das eine Einzahlung von 1.440 - mehr als beim US-Depot, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Bei einer angenommenen Rendite von 8 Prozent pro Jahr würden aus dem eingezahlten Betrag bis zum 18. Geburtstag dennoch knapp 2.500 Euro und bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren über 100.000 Euro erwachsen.

Anspruch haben zunächst nur Kinder des Jahrgangs 2020, die 2026 sechs Jahre alt werden; weitere Jahrgänge sollen schrittweise folgen. Aus zeitlichen Gründen dürfte die technische Umsetzung erst 2027 erfolgen, die Auszahlung für den ersten Jahrgang rückwirkend zum 1. Januar 2026.

Auch bei der Anlage zeigen sich Parallelen: Das Kapital soll am Aktienmarkt angelegt werden, etwa in Aktienfonds oder ETFs, und die Erträge bleiben bis zum Rentenbeginn steuerfrei. Anders als in den USA fließt das deutsche Geld jedoch nicht an drei festgelegte Anbieter. Welche Anbieter und welche Konditionen am Ende zugelassen werden, ist noch nicht abschließend geklärt – für die hiesige Fondsbranche bleibt der Markt damit vorerst offen.

Zwei weitere Unterschiede fallen ins Gewicht. Für Kinder, deren Eltern kein eigenes Depot eröffnen, ist eine Auffanglösung geplant: Der nicht abgerufene Betrag wird über die Bundesbank angelegt, ohne dass individuelle Anlagepräferenzen berücksichtigt werden. Und während das US-Startkapital sofort mit 1.000 Dollar zu Buche schlägt, setzt das deutsche Modell auf den langen Atem kleiner Monatsbeträge. Zugleich soll das Depot in Deutschland bis zum Renteneintritt gesperrt bleiben – ein deutlich längerer Anlagehorizont als bei den Trump Accounts, die mit dem 18. Geburtstag in ein reguläres Altersvorsorgekonto übergehen.

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Für Beraterinnen und Berater, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger zeichnet sich damit auf beiden Seiten des Atlantiks ein Muster ab: Staatlich angeschobenes Sparen für Kinder wird zum Wachstumsfeld für die Fondsbranche. In den USA sind die Profiteure bereits benannt. In Deutschland ist das Rennen um die Depots noch nicht entschieden.