Trump Accounts vs. Frühstartrente: Milliarden für ETF-Anbieter
Ein Präsident, der aus dem Oval Office die Börsenglocke der New York Stock Exchange läutet: Mit diesem Bild eröffnete Donald Trump am 6. Juli den ersten Handelstag der neuen Trump Accounts. Für jedes teilnahmeberechtigte Neugeborene zahlt der Staat im Rahmen des steuerlich geförderten Investmentprogramms einmalig 1.000 US-Dollar auf ein Anlagekonto ein. Von dort fließt es fast vollständig in börsengehandelte Indexfonds. Für die großen ETF-Anbieter beginnt damit ein Geschäft, das über Jahre hinweg planbare Milliardenzuflüsse verspricht.