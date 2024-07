Erch: Unser Fonds konzentriert sich, wie der Name schon sagt, auf die nächste Generation der Schwellenländer. Wir haben die Strategie vor fast zehn Jahren mit zwei grundlegenden Ideen gestartet. Erstens: Die Welt bewegt sich in Zyklen, in denen Investitionen zwischen digitalen und physischen Bereichen wechseln. Zweitens: Wir glauben, dass wir an einem Wendepunkt stehen.

Das klingt in der Tat faszinierend. Lassen Sie uns über Ihren Fonds sprechen. Sie sind Portfoliomanager des Next Generation Emerging Markets Equity Fund. Was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Erch: Nun, stellen Sie sich vor, Ihr Job wäre es, die ganze Welt zu verstehen – Unternehmen, Sektoren, Volkswirtschaften, besonders in den Schwellenländern . Jeder Tag bringt etwas Neues. Mal ist es eine unerwartete Unternehmensmeldung, mal eine politische Entwicklung am anderen Ende der Welt. Es fordert einen ständig heraus, analytisch zu denken und kreative Lösungen zu finden. Für jemanden wie mich, der von Natur aus neugierig ist, gibt es kaum etwas Spannenderes.

Das klingt ja sehr enthusiastisch. Was genau macht ihn denn so besonders?

Victor Erch (lacht): Wenn Sie mich das zu Beginn meiner Karriere gefragt hätten, wäre meine Antwort wahrscheinlich ziemlich unspektakulär gewesen. Ich wusste damals ehrlich gesagt nicht genau, was ich machen wollte. Investment Management klang einfach nach einer interessanten Erfahrung. Aber heute, nach all den Jahren, kann ich Ihnen sagen: Es ist vielleicht der faszinierendste Job der Welt.

DAS INVESTMENT: Herr Erch, Sie sind Portfoliomanager für aufstrebende Schwellenländer. Was hat Sie dazu bewogen, eine Karriere in diesem Bereich einzuschlagen?

Erch: In den frühen 2000er Jahren erlebten wir eine massive Verlagerung in die physische Welt – den Aufbau von Produktionszentren, Energie- und Rohstoffexploration, hauptsächlich in den Schwellenländern. Dann, getrieben durch niedrige Zinsen und billige Arbeitskräfte, vor allem aus China , hatten wir ein Jahrzehnt der Investitionen in digitale Assets und geistiges Eigentum. Jetzt, so glauben wir, dreht sich der Zyklus wieder.

Tatsächlich ist über ein Drittel Ihres Fondsvermögens derzeit in Indonesien, den Philippinen und Mexiko investiert. Was macht diese drei Länder so attraktiv?

Erch: Was wir hier beobachten, ist eine Art „Re-Globalisierung“. Die Welt hat erkannt, dass wir zu abhängig von einem einzigen Land für den Großteil unserer Lieferketten geworden sind – China. Jetzt sehen wir, wie der Handel von China zu Ländern wie Indonesien, Vietnam, den Philippinen und Mexiko boomt. Globale Lieferketten werden umgestaltet, und Teile der Produktion werden von China in diese Märkte verlagert.

Können Sie das anhand konkreter Beispiele verdeutlichen?

Erch: Die Philippinen profitieren besonders im Dienstleistungssektor. Indonesien zieht Investitionen im Rohstoffbereich an. Und Mexiko erlebt einen Boom in der Fertigungsindustrie. Jedes dieser Länder hat seine eigenen Stärken und spezifischen Vorteile.

Apropos Mexiko – die politische Situation dort ist ja nicht immer stabil. Wie gehen Sie mit solchen Risiken um?

Erch: Politische Risiken sind in Schwellenländern immer ein Thema. Im Fall von Mexiko beobachten wir die Situation sehr genau. Wir haben etwa 6 Prozent unseres Portfolios in Mexiko investiert, in Unternehmen, die wir für besonders stark und schnell wachsend halten.

Und wie schätzen Sie die möglichen Auswirkungen einer potenziellen Wiederwahl von Donald Trump ein?

Erch: Das ist natürlich ein heißes Thema. Aus früheren Erfahrungen mit Trump wissen wir, dass er oft mehr bellt als beißt. Das neue Nafta-Abkommen, das er als Präsident ausgehandelt hat, war tatsächlich besser für Mexiko als das vorherige. Es gibt natürlich Risiken, etwa mögliche Zölle auf chinesische Waren, die in Mexiko produziert werden. Aber wir glauben, dass die ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko letztendlich nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Das klingt recht optimistisch. Sehen Sie wirklich keine größeren Gefahren?

Erch: Verstehen Sie mich nicht falsch – wir nehmen die Risiken sehr ernst. Wir haben ein starkes Team, das sich mit makroökonomischen und geopolitischen Risiken befasst. Wir arbeiten sogar mit einer geopolitischen Beratungsfirma zusammen, die von Condoleezza Rice geleitet wird. Die Beziehung zwischen Mexiko und den USA steht ganz oben auf unserer Agenda. Aber wir glauben auch, dass die Wahl, unabhängig vom Ausgang, Gewissheit bringen und Investitionen freisetzen wird, die bisher zurückgehalten wurden.

Lassen Sie uns über einen anderen, möglicherweise noch risikoreicheren Markt sprechen. Sie investieren auch in der Demokratischen Republik Kongo. Wie rechtfertigen Sie das gegenüber Ihren Anlegern?

Erch: Das ist in der Tat eine Herausforderung, und wir nehmen sie sehr ernst. Im Fall des Kongo investieren wir in Ivanhoe Mines, einen der weltweit besten Kupferproduzenten. Unser Analyst war dreimal vor Ort, um nicht nur das Unternehmen, sondern auch das Umfeld zu verstehen.

Aber der Kongo gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Wie gehen Sie damit um?

Erch: Sie haben Recht, die Risiken sind erheblich. Aber lassen Sie mich erklären, warum wir trotzdem dort investieren. Erstens besitzt die Regierung 20 Prozent der Mine, hat also ein echtes Interesse am Erfolg. Zweitens schafft das Unternehmen Tausende von Arbeitsplätzen und unterstützt die umliegenden Gemeinden. Es gibt Land an benachbarte Dörfer, damit diese Gemüse anbauen und an die Minenarbeiter verkaufen können. Das schafft eine soziale Infrastruktur, die für Stabilität sorgt.

Das klingt nach einem interessanten Ansatz. Aber widerspricht das nicht den ESG-Kriterien, die für viele Anleger heute so wichtig sind?

Erch: Im Gegenteil, wir sehen das als Teil unserer ESG-Verantwortung. Wir haben zwei Analysten, die sich ausschließlich mit ESG-Themen befassen. Es geht darum, positive Veränderungen zu bewirken. Indem wir in verantwortungsvolle Unternehmen in diesen Märkten investieren, können wir dazu beitragen, Standards zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Was war Ihre beste Investitionsentscheidung in den letzten fünf Jahren?

Erch: Es ist schwer, sich auf eine einzelne Entscheidung festzulegen, aber ich würde sagen, unsere Investitionen in den Kupfersektor und generell in Rohstoffe waren sehr erfolgreich. Ein gutes Beispiel ist Lithium. 2019/2020 begannen wir, in Lithium-Bergbauunternehmen zu investieren, als der Markt das Ausmaß der Nachfrage noch nicht erkannt hatte.

Was haben Sie gesehen, was andere übersehen haben?

Erch: Tesla hatte damals eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar, während die gesamte Lithiumindustrie nur 10 Milliarden wert war. Tesla plante, eine Million Elektrofahrzeuge zu bauen. Für uns war klar: Entweder ist die Lithiumindustrie viel mehr wert, oder Tesla ist überbewertet. Wir hielten an unserer Überzeugung fest, und der Lithiumpreis stieg von 5.000 Dollar pro Tonne auf 85.000 Dollar.

Das klingt beeindruckend. Gab es auch Fehler, aus denen Sie gelernt haben?

Erch: Na klar. Wir neigen dazu, manchmal zu früh in Märkte einzusteigen, was in unserem Geschäft auch bedeuten kann, falsch zu liegen. Ein Beispiel wäre der Immobiliensektor in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir hatten lange eine positive Einstellung zu Dubai als Drehkreuz, das Marktanteile von Singapur und Hongkong gewinnt. Aber es gab eine Zeit, in der das nicht funktionierte und wir ziemlich dumm aussahen.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Erch: Wir haben an unserer Überzeugung festgehalten, aber es war nicht einfach. Es dauerte zwei bis drei Jahre, bis der Markt unsere Sichtweise teilte. Die Covid-Pandemie war ironischerweise ein Wendepunkt, der die Attraktivität Dubais als Geschäftsstandort unterstrich. Die Lektion hier war, dass manchmal Geduld und Durchhaltevermögen entscheidend sind.

Sie reisen viel für Ihre Arbeit. Welche drei Destinationen würden Sie jemandem empfehlen, der mehr von den Frontier-Märkten sehen möchte?

Erch: Erstens würde ich Georgien empfehlen, insbesondere die Hauptstadt Tiflis. Es ist der Geburtsort des Weins, hat eine großartige Essenskultur und liegt in der Nähe wunderschöner Bergketten. Man kann dort wandern, Ski fahren und ist nur drei Stunden vom Schwarzen Meer entfernt.



Zweitens Jakarta – die Energie und der Optimismus dort sind einfach ansteckend. Man spürt, dass ständig etwas passiert, dass die Stadt voller Möglichkeiten ist. Es ist eine willkommene Abwechslung zur eher gedämpften Stimmung, die man manchmal in London spürt.

Und drittens Buenos Aires, wieder wegen des Essens, des Weins und der Natur. Aber auch wegen der faszinierenden Mischung aus europäischem Flair und südamerikanischer Leidenschaft.

Eine interessante Mischung. Was fasziniert Sie an diesen Orten?

Erch: Was mich immer wieder überrascht, ist, wie weit fortgeschritten viele dieser Märkte bereits sind, besonders im digitalen Bereich. In Kasachstan zum Beispiel ist die digitale Verwaltung so effizient, dass ich mir wünschte, ich würde dort leben – mein Verwaltungsaufwand wäre wahrscheinlich 50 Prozent geringer als in Großbritannien.

Aber vor allem ist es die Aufbruchstimmung, die man dort spürt. Ob Sie mit einem lokalen Unternehmer in Saudi-Arabien oder einem Start-up-Gründer in Mexiko sprechen – sie alle haben diesen Optimismus, diese Überzeugung, dass alles möglich ist. Das ist etwas, das ich in Europa und den USA heute oft vermisse.