An der Wall Street gerieten die Aktien großer Chiphersteller am Mittwoch stark unter Druck. Der Branchenprimus Nvidia verlor zeitweise mehr als 6 Prozent, während die Papiere des Konkurrenten AMD sogar um mehr als 9 Prozent nachgaben. Besonders hart traf es den niederländischen Chipausrüster ASML mit einem Kursverlust von über 10 Prozent. Eine Ausnahme bildeten die Aktien von Intel, die entgegen dem Trend um knapp 5 Prozent zulegten. Analysten führen dies auf Intels geringere Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern zurück. So plant der Konzern derzeit bei Magdeburg eigene Fabriken.

Mehrere Faktoren trugen zu diesem Ausverkauf bei. Zum einen schürten Äußerungen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump Unsicherheit über die zukünftige Taiwan-Politik der USA. In einem "Bloomberg"-Interview sagte Trump über Taiwan: „Ich denke, Taiwan sollte uns für die Verteidigung bezahlen.“ Zudem berichtete Bloomberg, dass die Biden-Regierung weitere Sanktionen gegen China erwäge, was zu erheblichen Umsatzeinbußen bei Chipfirmen führen könnte.

Tech-Müdigkeit bei Anlegern spürbar

Zudem macht sich bei Anlegern eine gewisse Tech-Müdigkeit bemerkbar. Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate scheinen viele Investoren nun allmählich wieder auf klassische Industriewerte zu setzen. Auch hier hat das Attentat auf Trump seinen Anteil: Buchmacher schätzen seine Chance, als US-Präsident gewählt zu werden, nun auf mehr als 70 Prozent. Und in einer zweiten Amtszeit von Donald Trump könnten erneut klassische amerikanische Industrien zu den Profiteuren zählen.

Robert Pavlik, Portfoliomanager bei Dakota Wealth, wird vom „Handelsblatt“ wie folgt zitiert: „Der Tech-Sektor ist so überkauft, dass sich wahrscheinlich ein gewisser kurzfristiger Verkaufsdruck entwickeln wird.“