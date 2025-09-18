US-Präsident Trump will Quartalsberichte abschaffen. Deutsche Vermögensverwalter sind gespalten – und warnen vor unerwarteten Folgen für die Märkte.

US-Präsident Donald Trump schlug am 15. September erneut vor, die 90-jährige Tradition der Quartalsberichterstattung zu beenden. Statt vierteljährlich sollen börsennotierte Unternehmen nur noch alle sechs Monate ihre Finanzergebnisse vorlegen – die SEC muss dem jedoch zustimmen. Der Präsident verspricht Kosteneinsparungen für Unternehmen und mehr Fokus auf langfristige Unternehmensführung.

Doch wie bewerten Vermögensverwalter diesen Vorschlag? DAS INVESTMENT fragte bei Branchenexperten nach – die Meinungen spalten sich.

Experten verstehen Unternehmensseite, sehen aber Transparenz bedroht

„Trumps Vorschlag verstehe ich von der Unternehmensseite“, sagt Roland Schmack, Geschäftsführer von Meine Werte. „Weniger Bürokratie könnte tatsächlich Management und Kosten entlasten und den Fokus stärker auf langfristige Strategien lenken.“ Ähnlich argumentieren Roland Könen von Odörfer & Brandner Vermögensmanagement und Tobias Zauner von Das Wertehaus: Beide sehen den Bürokratieabbau grundsätzlich positiv und erkennen die hohen administrativen Belastungen für Unternehmen an.

Alle befragten Experten warnen jedoch vor den Risiken für die Markttransparenz. Schmack sieht darin „eine Gefahr für die Transparenz und für die Kontrolle durch Anleger“. Ortay Gelen von Axia Asset Management argumentiert, dass „vor allem unter Sicherheits- und Risikogesichtspunkten der Nutzen regelmäßiger Quartalsberichte den administrativen Mehraufwand überwiegt“.

Weniger Information führt zu höherer Volatilität

Eine solche Regeländerung würde beide Seiten spürbar treffen. Während Unternehmen kurzfristig Ressourcen sparen könnten, verlieren Anleger drastisch an Informationen. „Entwicklungen innerhalb eines Halbjahres – etwa bei Auftragseingängen, Margen oder Cashflows – erkennen wir erst zeitverzögert“, warnt Gelen. Die Konsequenz: „Eine zeitnahe Bewertung von Chancen und Risiken wird schwieriger und kann zu höheren Volatilitäten führen.“

Zauner sieht ähnliche Risiken: „Marktteilnehmer müssen länger auf harte Fakten warten, wodurch Unsicherheit steigt. Dies könnte höhere Kursschwankungen verursachen.“ Besonders problematisch: Gerüchte und inoffizielle Informationen gewinnen an Einfluss. Könen befürchtet: „Investoren mit einem nahen Draht zum Unternehmen profitieren deutlich mehr als bereits jetzt. Die Gefahr steigt, dass einzelne Gruppierungen andere übervorteilen.“ Schmack sieht ähnliche Risiken und warnt, dass Gerüchte und inoffizielle Daten an Gewicht gewinnen würden.

Portfoliosteuerung muss sich anpassen

Für die konkrete Investmentstrategie hätte eine Abschaffung der Quartalsberichte unterschiedliche Folgen – je nach Anlegertyp. Institutionelle Investoren träfe es weniger hart. „Professionelle Investoren stützen ihre Entscheidungen ohnehin nicht nur auf Quartalsberichte, sondern nutzen eine Vielzahl an Datenpunkten“, erklärt Zauner. Für diese Gruppe würden qualitative Faktoren und langfristige Fundamentaldaten noch stärker in den Vordergrund rücken.

Privatanleger hingegen müssten sich umstellen. Sie „müssen der Unternehmensführung mehr Vertrauen entgegenbringen oder stärker auf alternative Informationsquellen setzen“, so Schmack.

Gelen fasst die Herausforderung prägnant zusammen: „Weniger Berichterstattung bedeutet unterm Strich mehr Unsicherheit. Wir achten bei der Auswahl stärker darauf, ob Unternehmen freiwillig weiterhin häufiger berichten. Eine geringere Transparenz führt bei der Portfoliosteuerung zu höheren Risikoprämien.“

Experten halten Umsetzung für unwahrscheinlich

Trotz des erneuten Vorstoßes beurteilen alle befragten Experten die Realisierungschancen skeptisch. Bereits 2018 scheiterte Trump mit einem ähnlichen Vorschlag.

„Die Chancen schätze ich als eher gering ein“, urteilt Zauner. „Bereits damals stieß der Vorschlag auf Widerstand – insbesondere von Seiten der SEC und vieler institutioneller Investoren.“ Gelen und Könen teilen diese Einschätzung: Der US-Kapitalmarkt sei stark auf Transparenz ausgerichtet und institutionelle Investoren würden sich gegen solche Änderungen stemmen. Schmack hält punktuelle Reformen zur Vereinfachung der Berichtsstandards für wahrscheinlicher, nicht aber die komplette Abkehr vom Quartalsrhythmus.

Die befragten Vermögensverwalter zeigen Verständnis für die Belastungen, die aufwendige Quartalsberichterstattung den Unternehmen auferlegt. Dennoch überwiegen in der Branche die Bedenken über einen möglichen Transparenzverlust.

Der Kern der Kritik: Quartalsberichte zwingen Unternehmen zur Disziplin und stärken das Vertrauen in die Märkte. Eine Abschaffung könnte dieses Gleichgewicht gefährden – zum Nachteil der Anleger und letztendlich auch der Unternehmen selbst. Ob Trump diesmal mehr Erfolg hat als 2018, bleibt abzuwarten. Die Skepsis in der Finanzbranche jedenfalls ist groß.