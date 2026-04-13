Islamabad, Budapest, Hormus: Ein Wochenende verändert die Lage für Anleger. Was jetzt für Öl, Gold und Aktien gilt.

Als JD Vance am Sonntagmorgen Islamabad verließ, war wenig übrig vom Optimismus, der die Finanzmärkte noch eine Woche zuvor beflügelt hatte. 21 Stunden Verhandlungen mit iranischen Unterhändlern in der pakistanischen Hauptstadt hatten keinen Durchbruch gebracht. Der US-Vizepräsident reiste ab mit dem, was er einen „letzten Vorschlag“ nannte. Wenige Stunden später kündigte Donald Trump via Truth Social die nächste Eskalation an: eine Marine-Blockade iranischer Häfen, gültig ab Montag, 10 Uhr Ortszeit Washington.

Das Wochenende vom 12. April lieferte drei Nachrichten, die Märkte, Geopolitik und Anlagestrategien gleichzeitig erschüttern: das Scheitern der Friedensgespräche, Trumps Blockade-Ankündigung – und aus Budapest die Nachricht, dass Viktor Orbán nach 16 Jahren abgewählt wurde.

Der Bruch in Islamabad

Der Kern des Scheiterns war bekannt: Iran weigerte sich, sein Nuklearprogramm vollständig aufzugeben. Washington bestand darauf. „Wir brauchen eine klare Zusage, dass sie nicht nach Atomwaffen streben und dass sie nicht nach den Mitteln suchen, die es ihnen ermöglichen würden, rasch Atomwaffen zu entwickeln“, sagte Vance nach den Gesprächen.

Teheran sah das anders. Außenminister Seyed Abbas Araghchi beschrieb die Runde als die hochrangigsten Gespräche seit 47 Jahren – und das Ergebnis als Kapitulation vor amerikanischem Maximalismus: „Wir sahen uns mit Maximalismus, ständig wechselnden Vorgaben und Blockaden konfrontiert. Es wurden keinerlei Lehren daraus gezogen.“

Trump antwortete mit einer Maßnahme, die Analysten als „Act of War“ einordnen: Das US Central Command bestätigte die Blockade für alle Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen – ohne Ausnahme für Drittstaaten. Das Ziel ist klar: Irans Ölexporte von bis zu zwei Millionen Barrel täglich sollen abgewürgt werden, um Druck auf Teheran aufzubauen.

Helima Croft, Rohstoffstrategin bei RBC Capital Markets, sieht dahinter auch Chinas Kalkulation: Trump könnte darauf setzen, dass Peking – sobald seine Raffinerien vom iranischen Öl abgeschnitten sind – als Vermittler aktiver wird.

Öl: Waffenstillstand war nur eine Pause

Für die Energiemärkte ist die Blockade die Bestätigung dessen, was viele Analysten ohnehin befürchtet hatten: dass der Waffenstillstand Anfang April nicht mehr war als eine kurze Atempause. US-Rohöl sprang am Montagmorgen deutscher Zeit um mehr als acht Prozent auf 104,93 Dollar je Barrel, Brent für Juni kletterte auf 102,17 Dollar – damit ist der vorübergehende Rückgang unter die 100-Dollar-Marke vollständig aufgezehrt. Gegenüber dem Vorkriegsniveau von rund 72 Dollar entspricht das einem Anstieg von über 55 Prozent.

Die Straße von Hormus bleibt der entscheidende Engpass. Rund 20 Prozent des weltweiten Öls passieren sie unter normalen Bedingungen. Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Verkehr auf ein Minimum gesunken; nur während der kurzen Waffenstillstandsphase hatten drei beladene Supertanker die Meerenge durchquert – wohl auf dem Weg nach China, wie Schifffahrtsdaten zeigten. Nun ist auch diese Öffnung Geschichte.

Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia, brachte die Lage auf den Punkt: „Sofern es nicht zu einer plötzlichen Kehrtwende kommt, steht den Energiemärkten bei der Wiederaufnahme des regulären Handels ein turbulenter Start bevor.“ Goldman Sachs hält bei anhaltender Störung Preise von 120 bis 150 US-Dollar je Barrel Rohöl für möglich; J.P. Morgan erwartet, dass Brent das zweite Quartal über 100 Dollar abschließt.

Aktien: Weniger Panik als erwartet

Was die Reaktion der Aktienmärkte von früheren Eskalationswellen unterscheidet, ist ihre relative Ruhe. Asiatische Börsen verloren rund ein Prozent, US-Futures gaben ebenfalls unter einem Prozent nach. Für Marktbeobachter ist das ein Zeichen der Gewöhnung.

„Es herrscht die Ansicht, dass vieles davon auf Verhandlungstaktiken zurückzuführen ist“, sagt Billy Leung, Investmentstratege bei Global X ETFs. „Die Märkte haben den Höhepunkt der Unsicherheit erreicht. Die Reaktionsmuster sind nicht mehr so extrem wie zuvor.“ Jun Bei Liu von Ten Cap sieht den Höhepunkt der Panikphase ebenfalls hinter sich: „Vor einigen Wochen haben wir einen Anstieg des Vix beobachtet, und das war wahrscheinlich der Höhepunkt der Angst und des Ausverkaufs. Von nun an versucht der Markt eigentlich, sich selbst zu stabilisieren.“

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Das bedeutet allerdings nicht, dass die Risiken verschwunden sind – sie haben sich verschoben. Leung verweist auf die War Powers Resolution, die der Regierung der USA nur ein begrenztes Zeitfenster gibt, um die Zustimmung des Kongresses zur Kriegsführung einzuholen. „In den nächsten Wochen werden wir beobachten können, wie die Verzweiflung in Trumps Regierung zunimmt“, sagte er. Sollte Washington diesen Schritt verfehlen, könnten Märkte die Lage neu bewerten.

Mohamed El-Erian, Berater des Versicherers Allianz, formulierte den Zusammenhang zwischen Diplomatie und Kapitalmärkten direkt: Ohne schnelle Wiederaufnahme der Gespräche würden Ölpreise und Anleiherenditen steigen, und „das Ausmaß des Kursverfalls an den Börsen … wird davon abhängen, ob sie einen gangbaren Weg für weitere diplomatische Bemühungen sehen“.

Gold und der Dollar: Kein klassischer Krisenreflex

Gold verhält sich in diesem Konflikt anders als in früheren geopolitischen Schocks. Der Spotpreis fiel zum Wochenbeginn um rund 0,5 Prozent auf 4.720 Dollar je Unze – trotz eskalierender Spannungen. Der Grund liegt im Dollar: Er gewinnt in der Krise als Fluchtwährung, was Gold für internationale Käufer verteuert und die Nachfrage dämpft. Hinzu kommt, dass die ölgetriebene Inflation Zinssenkungserwartungen zurückdrängt – und damit den Opportunitätskostenvorteil von Gold mindert.

Langfristig bleibt Goldman Sachs bullisch: Die Bank hält 5.400 Dollar je Unze bis Ende 2026 für erreichbar, gestützt auf künftige Fed-Zinssenkungen, normalisierte spekulative Positionierung und anhaltend hohe Zentralbankkäufe von geschätzt 60 Tonnen pro Monat. Im Extremszenario einer beschleunigten De-Dollarisierung sind laut Goldman sogar 6.100 Dollar möglich.

Budapest verändert die EU-Gleichung

Während die Blicke auf Islamabad gerichtet waren, fiel in Budapest eine andere Entscheidung. Péter Magyars pro-europäische Tisza-Partei gewann die Parlamentswahl mit einer Zweidrittelmehrheit. Orbán räumte seine Niederlage ein.

Für die Finanzmärkte ist das kein unmittelbarer Kursbeweger – der direkte Einfluss auf globale Indizes ist gering. Aber als Signal hat die Wahl Gewicht: Unter Orbán hatte Ungarn EU-weite Beschlüsse, darunter Hilfspakete für die Ukraine, wiederholt blockiert. Eine neue Regierung dürfte diese Blockaden auflösen – positiv für europäische Verteidigungsaktien, für EU-Banken und für die Handlungsfähigkeit europäischer Institutionen. Der ungarische Forint reagierte bereits mit Kursgewinnen.

Wie Anleger sich jetzt positionieren

Die Unsicherheit bleibt das dominierende Thema. Brian Mulberry von Zacks Investment Management hat sich vor Kriegsbeginn in defensive Sektoren zurückgezogen – und bleibt dabei, bis der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus wieder Vorkriegsniveau erreicht: „Die Wiederbelebung des Handels ist der wichtigste Faktor für die Stabilisierung der Märkte.“

Paul Christopher vom Wells Fargo Investment Institute hat Energie zugunsten von Technologieaktien reduziert, die im ersten Quartal die stärksten Gewinnrevisionen verzeichnet haben – ein Sektor, der weniger direkt vom Ölpreisschock abhängt. Steve Brice von Standard Chartered sieht bei ausbleibender Eskalation Potenzial für eine Aktienrally: „Wir sind der Ansicht, dass die aktuelle Lage an den Aktienmärkten eine Kurserholung begünstigt; solange sich die Situation also nicht wesentlich verschlechtert, dürften die Aktienkurse kurzfristig weiter steigen.“

Michael Yoshikami von Destination Wealth Management geht davon aus, dass Öl mittelfristig wieder auf 80 Dollar sinkt, sobald Verhandlungen wieder aufgenommen werden: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ölpreis von hier aus sinken wird.“ Bis dahin aber gilt, was Yoshikami als Rahmenbedingung beschreibt: „Aber es wird noch eine Weile eine Grauzone bleiben.“

Der IWF wird auf seinen Frühjahrstagungen in Washington diese Woche drei Szenarien vorlegen – alle mit niedrigerem Wachstum und höherer Inflation als bisher projiziert. Es ist kein Zufall, dass sich die Frühjahrstagungen genau in dem Moment abspielen, in dem der Konflikt in eine neue Phase tritt.