Donald Trump
Von Zollschock bis KI-Rausch: Das Finanzjahr 2025 in Bildern
Galerie Von Zollschock bis KI-Rausch: Erleben Sie das Finanzjahr 2025 in Bildern
Der Trump-Schock & die neue Weltordnung
Der „Tariff Man“ kehrt zurück
Wann: 20. Januar 2025
Was war da los?
Kaum zurück im Oval Office, griff Donald Trump zum Filzstift. Executive Orders wurden live im Fernsehen unterzeichnet – Symbolpolitik mit maximaler Wirkung.
Die Folge:
Schockwellen an den Märkten, aber auch Klarheit: Die Globalisierung, wie wir sie kannten, hat offiziell Pause. „America First“ wurde von einem Slogan zur harten Bilanzkennzahl.
