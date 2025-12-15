Zollschock, KI-Rausch, Goldrekorde: 2025 war kein normales Börsenjahr. Diese Bilder zeigen, warum Politik, Märkte und Emotionen verschmolzen.

Galerie Von Zollschock bis KI-Rausch: Erleben Sie das Finanzjahr 2025 in Bildern

Der Trump-Schock & die neue Weltordnung

Der „Tariff Man“ kehrt zurück

Wann: 20. Januar 2025

Was war da los?

Kaum zurück im Oval Office, griff Donald Trump zum Filzstift. Executive Orders wurden live im Fernsehen unterzeichnet – Symbolpolitik mit maximaler Wirkung.

Die Folge:

Schockwellen an den Märkten, aber auch Klarheit: Die Globalisierung, wie wir sie kannten, hat offiziell Pause. „America First“ wurde von einem Slogan zur harten Bilanzkennzahl.