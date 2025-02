Von einem, der auszog, nicht nur Politik zu machen: Der neue alte US-Präsident Donald Trump will sein Geschäftsimperium in Richtung Finanzbranche erweitern. Seine Social-Media-Firma Trump Media & Technology beantragte am Donnerstag Warenzeichen für eine Reihe von börsengehandelten Fonds (ETFs) und Vermögensverwaltungskonten.

Der Mann, der seinen Namen bereits Steaks, Wein und sogar Kryptowährungen lieh, zielt nun auf den boomenden ETF-Markt. Die geplanten Fonds tragen patriotische Namen wie „Made in America“ oder „Energy Independence“ und sollen noch in diesem Jahr an den Start gehen. Das berichtet das „Wall Street Journal“.

Dabei fällt auf, dass Trump Media & Technology gezielt auf Themen setzt, die auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen: amerikanische Produktion und Energieunabhängigkeit.

Konkrete Details zu den geplanten Anlageprodukten, etwa zu Gebührenstrukturen oder der Anlagestrategie, wurden bisher nicht bekannt gegeben.