04.11.2020

Bild des Tages Trump und Biden liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

In den USA und international warten Menschen gespannt auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl – wie hier in einer Bar im australischen Canberra. Das Rennen zwischen dem republikanischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ist knapp, am Morgen des Folgetags sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Nichtsdestotrotz hat sich Trump schon einmal zum Sieger erklärt.