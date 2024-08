Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sorgt im Präsidentschaftswahlkampf 2024 erneut für Aufsehen in der Finanzwelt. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social kündigte der Republikaner den Start einer eigenen Krypto-Plattform an. Das Projekt mit dem Namen „The Defiant Ones“ – ein Wortspiel mit Defi (Decentralized Finance) – soll dem traditionellen Bankensystem Paroli bieten.

Kampfansage an die Finanzwelt

„Zu lange wurde der Durchschnittsamerikaner von den großen Banken und der Finanzelite ausgequetscht“, polterte Trump in seinem Post. „Es ist an der Zeit, dass wir Stellung beziehen – gemeinsam.“ Der Name der geplanten Plattform lässt sich sowohl als Anspielung auf dezentrale Finanzdienstleistungen als auch als Kampfansage an das etablierte System verstehen – ganz im Stil des polarisierenden Ex-Präsidenten.

Trumps Söhne, Eric und Donald Jr., trommeln bereits seit Wochen für das Projekt. Donald Trump Jr. betonte Anfang August die Bedeutung dezentraler Finanzierung: „Ich denke, es herrscht eine große Ungleichheit, da nur bestimmte Leute eine Finanzierung erhalten können.“ Eric Trump ging noch weiter und prophezeite eine „Erschütterung für die Banken- und Finanzwelt“.

Krypto-Kehrtwende im Wahlkampf

Die Ankündigung markiert einen bemerkenswerten Kurswechsel für Trump. Noch 2021 bezeichnete er Bitcoin als Betrug und warnte vor der Konkurrenz zum US-Dollar. Doch im aktuellen Wahlkampf setzt der Republikaner voll auf die Krypto-Karte. Er lancierte nicht nur eine eigene NFT-Kollektion, sondern akzeptiert auch Krypto-Spenden für seine Kampagne.

Zudem trat Trump im Juli bei einer Bitcoin-Konferenz auf, wo er versprach, die USA zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten“ zu machen, sollte er die Wahl gewinnen. „Wir werden Vorschriften haben, aber von nun an werden die Regeln von Menschen geschrieben, die Ihre Branche lieben, nicht von denen, die sie hassen“, so seine Botschaft an die Krypto-Community.

Viele Fragen offen

Konkrete Details zu „The Defiant Ones“ sind noch Mangelware. Unklar ist etwa, wann genau die Plattform an den Start gehen soll. Auch die technische Umsetzung und regulatorische Fragen bleiben vorerst im Dunkeln.

Fest steht: Um im Wahlkampf gegen seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris zu punkten, müsste Trump die Plattform zeitnah aus der Taufe heben. Dann wird sich zeigen, ob „The Defiant Ones“ tatsächlich das Potenzial hat, die Finanzwelt aufzumischen – oder ob es sich um nicht mehr als ein weiteres Wahlkampfmanöver handelt.

Für die Krypto-Branche könnte Trumps Vorstoß jedoch unabhängig vom Erfolg der Plattform von Bedeutung sein. Die Unterstützung des Ex-Präsidenten dürfte dem Thema mehr Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit verschaffen. Ob dies letztlich zu einer stärkeren Akzeptanz oder verschärften Regulierungen führt, bleibt abzuwarten.