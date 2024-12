Daniel Morris, BNP Paribas AM

Nach dem überraschend deutlichen Sieg der Republikaner bei den US-Wahlen mussten viele der im Vorfeld getroffenen Annahmen revidiert werden. Während die Marktteilnehmer mit einem Erfolg Donald Trumps gerechnet hatten, kam der Sieg der Republikaner bei den Wahlen vom Repräsentantenhaus und Senat weitgehend unerwartet. Dieser wird es dem neuen Präsidenten wohl ermöglichen, mehr von seiner Politik umzusetzen.

Die erste Reaktion an den Aktienmärkten fiel erwartungsgemäß aus: Die US-Indizes verzeichneten starke Zuwächse. Wir gehen davon aus, dass die positive Entwicklung zunächst anhalten wird. Es bestehen jedoch Risiken. Dazu gehören höhere Zölle, niedrigere Steuern und eine härtere Gangart bei der Einwanderung.

Während des Wahlkampfs wurde viel gesagt. Nun müssen wir abwarten, bis es mehr Details zu den tatsächlichen Plänen der Trump-Administration und ihrer Umsetzung gibt. Dann erst können wir die potenziellen Auswirkungen beurteilen.

Gedämpfte Reaktionen am Anleihemarkt

Diese Ungewissheit erklärt vielleicht, warum die Reaktionen am Anleihemarkt eher gedämpft ausfielen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg nach der Wahl zunächst nur um 15 Basispunkte und ist daraufhin wieder unter das Niveau vom 4. November 2024 – vor der Wahl – gefallen.

Die Inflationserwartungen für 2025 haben sich um etwa 25 Basispunkte nach oben bewegt. Für die darauffolgenden Jahre sind sie aber weitgehend unverändert geblieben. Ursprünglich hatten die Marktteilnehmer eine der für 2025 erwarteten Leitzinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ausgepreist. Das wurde aber inzwischen wieder rückgängig gemacht.

Von der sanften Landung zu keiner Landung

Das makroökonomische Narrativ in den USA hat sich von einer wahrscheinlichen „sanften Landung“ – bei der eine Verlangsamung des Wachstums und der Inflation es der Fed ermöglichen, den Leitzins im nächsten Jahr mehrmals zu senken – hin zu einer „Nicht-Landung“ verschoben, bei der das Wachstum und die Teuerung hoch bleiben und der Leitzins seltener gesenkt wird. Anleger können sich sicher sein, dass die aktuelle Kombination aus Wachstum und Inflation nicht nachhaltig ist. Beides wird sinken müssen. Die Frage ist nur, wann und wie.

Ein Szenario ist: Trump hat zu viel Erfolg dabei, das Wachstum der US-Wirtschaft anzukurbeln. Steuersenkungen erhöhen die Nachfrage der privaten Haushalte und Unternehmen im Inland. Zölle lenken diese Nachfrage zusätzlich auf inländische Produzenten. Da das Wachstum bereits über dem Potenzial liegt, könnte ein Anstieg der Wirtschaftstätigkeit die Inflation noch weiter in die Höhe treiben. Die Arbeitslosenquote in den USA ist mit 4,2 Prozent derzeit recht niedrig. Einwanderungsbeschränkungen und Abschiebungen würden das Arbeitskräfteangebot verringern und die Löhne steigen lassen. Sollte die Inflation anziehen, könnte die Fed die Leitzinsen anheben – wie es nach Trumps ersten Steuersenkungen im Jahr 2017 geschah – um das Wachstum zu bremsen und die Inflation auf das Zielniveau zurückzuführen.

Zumindest in einer Hinsicht könnte die US-Konjunktur jedoch auf dem aktuellen Niveau bleiben, ohne dass die Inflation in die Höhe getrieben wird: Die Kapazitätsauslastung der Wirtschaft liegt derzeit unter dem Durchschnitt.

Ein alternatives Szenario ist, dass die Reaktion der US-Handelspartner auf höhere Zölle zu einem weltweiten Handelskrieg führt. Höhere Preise für importierte Waren würden den Konsum dämpfen, während US-Exporte mit Vergeltungszöllen anderer Länder belegt würden. In diesem Szenario könnte es schnell zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums kommen.

US-Aktien profitieren von erwarteten höheren Gewinnen

Wir werden Trumps Amtsantritt am 20. Januar abwarten müssen, um besser beurteilen zu können, welchen Weg die Wirtschaft einschlagen wird. Zumindest im Moment profitieren US-Aktien von dem erwarteten Anstieg der nominalen Unternehmensgewinne infolge des Wirtschaftswachstums und der höheren Inflation. Es gibt kaum Anzeichen für Sorgen bezüglich möglicher Zölle.

Die Gewinnerwartungen waren bereits für den technologielastigen Nasdaq 100 gestiegen. Nun wurde auch bei US-Small-Caps eine Trendwende eingeleitet. Die Tatsache, dass die Renditen von US-Staatsanleihen jetzt niedriger sind als vor der Wahl, hat den Aktienmärkten ebenfalls Auftrieb gegeben.

Der bescheidene Ausverkauf, den wir an den Aktienmärkten im Umfeld steigender US-Anleiherenditen im November gesehen haben, erinnert jedoch an die Risiken, die sich aus einer Wachstumsbeschleunigung und anziehenden Renditen ergeben. Sowohl der Nasdaq- als auch der Russell-2000-Index sind nach dem Renditeanstieg stark gefallen, was angesichts der Zinsempfindlichkeit der Nasdaq-Aktien und der höheren Verschuldung der Small-Cap-Unternehmen zu erwarten war.

Eine Rückkehr zu höheren Renditen – man bedenke, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe im Oktober 2023 bei 5 Prozent rentierte – würde wahrscheinlich die Performance von US-Aktien belasten. Sobald die Anpassung stattgefunden hat, sollten sich die positiven Ertragsaussichten jedoch wieder durchsetzen und zu einem neuen positiven Trend führen.