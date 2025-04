Eine liebgewonnene Arbeitshypothese vom Jahresanfang müssen die Teilnehmer an den Finanzmärkten abschreiben, nämlich die: Zölle sind „nur“ ein Verhandlungsinstrument der Regierung Trump. Vielmehr müssen wir uns nunmehr darauf einstellen, dass Zölle ein dauerhaftes Instrument der US-Wirtschaftspolitik darstellen.

Zum Ersten erhofft sich die US-Regierung, dass die Produktion von Industriegütern in die USA zurückkehrt. Zum Zweiten versprechen Zölle dauerhafte Staatseinnahmen, denn der US-Staat hat kein Geld und die Verschuldung ist bald ausgereizt. Nebenbei kann der US-Präsident tatsächlich mit Zöllen und Zolldrohungen auch Länder unter Druck setzen, um alle möglichen politischen Forderungen zu erreichen. Dabei ist es unerheblich, ob die US-Regierung ihre Ziele auch tatsächlich erreichen kann.

Die Zolleinnahmen werden nicht ausreichen, um die notorischen Haushaltslöcher im US-Haushalt zu stopfen. Darüber hinaus haben sie die Eigenschaften, dass die Steuerbasis, also die Importe in die USA, eben durch diese Zölle geschmälert wird und damit die Einnahmen im Zeitablauf eher schrumpfen. Wie sich die Zollbelastungen zwischen Inländern und Ausländern verteilen, ist ebenfalls unsicher.

Hauptlast der Zölle wir bei Konsumenten und Importunternehmen landen

Trump hofft, dass die ausländischen Exporteure Preiszugeständnisse machen müssen, denn die amerikanischen Konsumenten würden nur bei gleichem Ladenpreis weiter zu ausländischen Waren greifen. Dagegen steht die Erfahrung aus der ersten Amtszeit von Trump, nach denen die Hauptlast der Zölle über Preiserhöhungen und Margenverlusten bei den US-amerikanischen Konsumenten und Importunternehmen gelandet war.

In der Realität wird es von Branche zu Branche unterschiedliche Reaktionen geben, und es wird erst in ein oder zwei Jahre feststehen, welcher Effekt dominiert. Trump sind insbesondere steigende Preise für Konsumgüter egal, wie er offen ausgesprochen hat.

Wir erleben eine ideologische Wirtschaftspolitik, wahrscheinlich nicht mit den erwünschten Ergebnissen. Um fair zu sein: Damit stünde die Regierung Trump in der Geschichte der Wirtschaftspolitik alles andere als allein da. Die Radikalität mit der er dabei vorgeht und die Dimension der Umwälzung, die er damit im internationalen Handels- und Finanzsystem in Gang setzt, sind jedoch beispiellos.

Europäische Unternehmen werden sich weg von den USA orientieren

Der durchschnittliche Außenzoll der USA hat sich in den vergangenen Jahren von etwa 4 Prozent Anfang der 2000er Jahre auf nun wieder über 20 Prozent erhöht. Mit der Eskalation, die sich gerade im Verhältnis mit China abspielt, steigt dieser Satz Richtung 30 Prozent.

Selbst nach der von Trump ausgerufenen 90-tägigen Verhandlungsperiode werden substanzielle Zolltarife übrig bleiben. Diese werden Konsequenzen haben für den Aufbau der weltwirtschaftlichen Handelsbeziehungen. Die Weltwirtschaft wird reagieren.

Im Gegensatz zur großen Wirtschaftskrise in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – die unter anderem ebenfalls durch eine Welle von Protektionismus hervorgerufen worden war – besteht die Weltwirtschaft heute aus großen integrierten Wirtschaftsräumen, wie etwa die Europäische Union. Europäische Unternehmen werden sich weg von den USA hin zum Wirtschaftsraum vor der eigenen Haustür orientieren. Asiatische Unternehmen werden sich ebenfalls mehr auf die eigene Wirtschaftsregion konzentrieren.

Weltwirtschaft: Umbau statt Abbau

Wir erleben einen Umbau der Weltwirtschaft, keinen Abbau. Große Wirtschaftsblöcke werden die internen Handels- und Produktionsprozesse intensivieren und für die Wirtschaftsbeziehungen untereinander bilaterale Handelsabkommen abschließen, wie es etwa jüngst zwischen der Europäischen Union und den Mercosurstaaten Südamerikas oder Australien geschehen ist.

Für einzelne Unternehmen und Branchen ist das eine große Herausforderung, aber die Volkswirtschaften und die in ihr handelnden Unternehmen werden das überstehen. Für die Finanzmärkte geht insbesondere die Phase des Umbaus mit Unsicherheit einher, wie wir sie aktuell erleben. Diese sind nicht zu unterschätzen und können Eigendynamiken hervorrufen.

Das weltwirtschaftliche Wachstum, also der Treibstoff für steigende Börsenkurse, wird auch in einer neuen Geoökonomie nicht aufhören, die Frage lautet jetzt: Kommt es in der Umstellungszeit zu einer tiefen Rezession? Neben der Unsicherheit der Finanzströme wäre auch eine Entwicklung, in der sich der Handelskrieg auch auf Felder außerhalb der Industrie ausdehnt, also auf Dienstleistungen, Kapitalverkehr, Direktinvestitionen oder den Datenverkehr.

Dass dies nicht geschieht, ist noch die Arbeitshypothese der Finanzmärkte, von der nur zu hoffen ist, dass sie die Amtszeit Donald Trumps besteht.