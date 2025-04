Trumps Liberation Day: „Das Ende der Freihandelsära“

Nach 72 Tagen im Amt sorgt US-Präsident Donald Trump am eigen ernannten „Liberation Day“ für einen weltweiten Paukenschlag. Mit der Verkündung von Zöllen auf Importe aus 150 Ländern schickt Trump die weltweiten Börsen auf Talfahrt und verunsichert auch einige Republikaner aus den eigenen Reihen. Ökonomen gehen davon aus, dass sich Donald Trump und die USA damit selbst am meisten schaden werden. Wir haben die wichtigsten Aussagen von Experten aus der Finanzbranche zusammengefasst:

Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz:

„Die Zollankündigungen am „Liberation Day“ gehen deutlich über die Befürchtungen hinaus und erhöhen das Risiko einer US-Rezession. Gleichzeitig sind die Fundamentaldaten sowohl auf der makroökonomischen Seite als auch auf Seiten der Unternehmen noch sehr robust. Sollten die Zölle tatsächlich wie angekündigt steigen, sind ein Inflationsschub und eine deutliche Wachstumsverlangsamung sehr wahrscheinlich. Dies ist der ökonomische Preis für die höhere Unsicherheit und die aggressive Handelspolitik.

Mit Blick auf Europa sind die Hoffnungen deutlich gestiegen, dass die ambitionierten Fiskalpläne die Konsum- und Investitionsbedingungen nachhaltig verbessern und den Wirtschaftsraum auf einen höheren Wachstumspfad führen. Es dürfte sich aber rasch abzeichnen, dass diese Erwartungen vor allem kurzfristig überzogen sind. [...] Insgesamt dürften sich positive Wachstumseffekte erst 2026 und 2027 zeigen. 2025 wird das Wachstum kaum über 1 Prozent hinausgehen. Und auch für Europa sind die Abwärtsrisiken mit den hohen Importzöllen in den USA gestiegen.

Positive wirtschaftspolitische Signale gibt es auch aus Asien. In Japan mehren sich die Zeichen, dass die Wirtschaft ihre langjährige Schwäche überwunden hat, was zu höheren Renditeerwartungen und einem Rückfluss von Kapital führt. In China scheint die Regierung zunehmend entschlossen, den heimischen Konsum wie auch das Exportgeschäft stärker zu stützen, auch um dem Druck aus den USA entgegenzuwirken.“

Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors:

„Die horrenden Zölle für jedes einzelne Land schreien nach 'Verhandlungstaktik', was die Märkte auf absehbare Zeit in Atem halten wird. Glücklicherweise bedeutet es, dass es ab jetzt einen beträchtlichen Spielraum für niedrigere Zölle gibt, wenn auch mit einer 10-prozentigen Ausgangsbasis. Die Regierung hat gezeigt, dass sie gegenüber Marktschmerzen eine erstaunlich hohe Toleranz hat.

Die große Frage lautet: Wie viel Toleranz hat sie im Verlauf der Verhandlungen gegenüber echten Wirtschaftsschäden? Der S&P 500 erholte sich unterdessen nach dem jüngsten guten ADP-Arbeitsmarktbericht und erinnerte daran, dass die Gesamtwirtschaft nach wie vor im Mittelpunkt steht. In dieser Woche werden die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor und die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft besonders aufmerksam verfolgt, da hier jede nennenswerte Schwäche Rezessionsängste schüren wird.“

Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel:

„Wirtschaftlich wirken Zölle wie andere Handelsrestriktionen wachstumsschädlich und inflationstreibend in allen beteiligten Volkswirtschaften. Das tatsächliche Ausmaß des Schadens ist indes nur schwer kalkulierbar und hängt vom Ausmaß und Anwendungsdauer der US-Zölle sowie von der Art der Gegenmaßnahmen ab. [...]

Die Unsicherheit für Unternehmen ist dabei ein Kernproblem. Die Aussicht auf eine mögliche Spirale immer weiter steigender gegenseitiger Zölle zwischen den USA und ihren Handelspartnern bremst schon seit Wochen sowohl den Konsum als auch Investitionsplanungen aus. Gegenzölle sind daher nur in moderatem Rahmen und vor allem als Zeichen der Gegenwehr anzuraten. Viel wichtiger ist aus europäischer Sicht, den Unternehmen ein stabiles und planbares wirtschaftliches Umfeld zu bieten – als Gegenentwurf zur deutlich abnehmenden politischen und rechtlichen Berechenbarkeit in den USA. Politisch Verantwortliche in Brüssel und in den Staaten der Eurozone sollten die bekannten Empfehlungen zur Verbesserung der Standortbedingungen zeitnah umsetzen und damit für die Ansiedlung von Produktionsstätten attraktiver werden.

Wenn Europa das eigene Wachstumspotenzial steigern kann und sich als Hort der Stabilität – mit einem rechtssicheren Rahmen, politischer Planbarkeit, der Unterstützung der Forschung und der Garantie einer freien Meinungsäußerung sowie Datensicherheit – etabliert , könnten kurzfristige Belastungen durch US-Zölle abgemildert werden. Zudem würde ein wirtschaftlich starkes Europa den Anreiz für Trump auf dem Verhandlungsweg ein Ende der Zollspirale anzustoßen deutlich erhöhen.“

Tomasz Wieladek, Chefvolkswirt für Europa bei T. Rowe Price:

„Es gibt mehrere Faktoren, die der Wirtschaft der EU schaden werden. Erstens gibt es die direkten Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft. Zweitens wurde nun ein viel höherer Zoll auf China verhängt, was zu einem verstärkten Wettbewerb auf dem Inlands- und Drittmarkt führen wird. Und schließlich wird es ein beispielloses Maß an handelspolitischer Unsicherheit geben, das die inländischen Investitionen und den Konsum für lange Zeit belasten wird. Eine leichte Rezession im Euroraum im Jahr 2025 ist nun wahrscheinlich. Die EZB wird die Zinsen unter den neutralen Zinssatz auf 1 bis 1,5 Prozent senken.

Großbritannien wird von diesen neuen Maßnahmen am wenigsten betroffen sein. Ich glaube, dass die negativen Auswirkungen auf die britische Wirtschaft in diesem Jahr insgesamt nur bei etwa 0,2 bis 0,5 Prozent liegen werden. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Handelsumleitung in die USA über Großbritannien jetzt wahrscheinlich erheblich sein wird. Produktionsstätten, die in Großbritannien etwas herstellen, werden wettbewerbsfähiger sein als in der EU, was einige inländische Investitionen unterstützen wird. Großbritannien hat ein Handelsbilanzdefizit und Präsident Trump hat gerade weltweit erhebliche Überkapazitäten geschaffen. Britische Haushalte werden nun von viel günstigeren Waren profitieren, was das verfügbare Einkommen erhöht. Am wichtigsten ist jedoch, dass die britische Regierung vor sechs Monaten ein großes Konjunkturpaket geschnürt hat, gerade rechtzeitig, um den Zollschlag abzufedern. Trotz dieser Widrigkeiten wird es Großbritannien 2025 besser gehen als der EU.“

Chris Kushlis, Chef-Makrostratege für Schwellenländer bei T. Rowe Price:

„Die kürzlich angekündigten Zölle stellen eine erhebliche Erhöhung der Zölle auf asiatische Exporte dar, und zwar mehr als vom Markt erwartet. Die Berechnung dieser Zölle ist schwer nachvollziehbar, da sie nichttarifäre Handelshemmnisse und Faktoren wie die 'Devisenmanipulation' einbezieht, was zu Unsicherheiten darüber führt, wie diese Elemente die endgültigen Zahlen beeinflusst haben. Auf die USA entfallen etwa 15 Prozent der Exporte aus der Region; Zollerhöhungen in der Größenordnung von 20 bis 35 Prozent würden das Wachstum in diesem Jahr erheblich bremsen, insbesondere für die offeneren, handelsorientierten Volkswirtschaften. Darüber hinaus haben viele asiatische Volkswirtschaften einen relativ hohen Anteil ihres Exportwerts, der in den USA landet, sodass die breite Anwendung von Zöllen weltweit die Auswirkungen einer Umlenkung des Handels behindern wird.

Investoren müssen nun abwarten, wie die politischen Entscheidungsträger reagieren. Zwar besteht Verhandlungsbereitschaft, doch bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die asiatischen Länder ergreifen können, um die Zölle, mit denen sie konfrontiert sind, deutlich zu senken, über die Senkung oder Abschaffung der Zölle auf US-Waren hinaus. Maßnahmen wie Gegenzölle und Währungsabwertungen könnten eine zusätzliche Zollreaktion der USA auslösen, was zu weiteren Komplikationen für die regionalen Entscheidungsträger führen würde. Wahrscheinlicher ist, dass der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Binnenwirtschaft liegen wird, wo Länder mit politischer Flexibilität geld- und fiskalpolitische Anreize einführen könnten, um den negativen Wachstumseffekten der Zölle entgegenzuwirken.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Risikoanlagen unter Druck und volatil bleiben, da Unternehmen die Auswirkungen dieser Zölle auf ihre Geschäftspläne und den möglichen Zeitrahmen für Verhandlungen zur Senkung der Zölle bewerten. Die Preise von Vermögenswerten können sich stabilisieren und erholen, wenn der Markt das Vertrauen gewinnt, dass diese Zölle eine Obergrenze und kein bewegliches Ziel darstellen.“

Jürgen Matthes, Samina Sultan und Galina Kolev-Schaefer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW):

„20 Prozent Zölle auf fast alle Waren aus der EU: Das ist die bittere Nachricht, die von Donald Trumps 'Liberation Day' übrigbleibt. Der wirtschaftliche Schaden wäre enorm. Eine IW-Schätzung, die die neuen Zusatzzölle für die wichtigsten US-Handelspartner im Modell von Oxford Economics simuliert, zeigt: Der kumulierte wirtschaftliche Schaden für die Bundesrepublik könnte über die vierjährige Amtszeit Trumps rund 200 Milliarden Euro betragen, für die EU etwa 750 Milliarden Euro. Das deutsche BIP läge im Jahr 2028 um etwa anderthalb Prozent niedriger als ohne Zölle.

Für Deutschland ist der Zoll von 20 Prozent eine ökonomische Katastrophe. Dass die Höhe des Zolls an den Haaren herbeigezogen ist, macht es nicht besser: Deren Höhe begründete Trump gestern unter anderem mit der Mehrwertsteuer. Dabei benachteiligt diese US-Unternehmen gar nicht, schließlich gilt sie auch für europäische Unternehmen. Im Weißen Haus regiert die ökonomische Willkür – dass steigende Preise gerade die einkommensschwachen Trump-Wähler ärmer machen, scheint dem US-Präsidenten egal zu sein.

Die EU muss nun besonnen, aber aus einer Position der Stärke reagieren. Sie tritt jetzt in eine neue Phase des Handelsstreits ein. Bislang ging es darum, Trump mit Angeboten etwa bei Flüssiggas oder Rüstungsgütern zu locken. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Europäische Kommission ihre Waffen zeigt und ebenfalls eine Drohkulisse aufbaut.“

Jan Viebig, Investmentchef von ODDO BHF:

"Diese Maßnahmen sind aus unserer Sicht aus zwei Gründen schädlich und riskant:

Mit diesen einseitigen Zollerhöhungen verlassen die USA die multilaterale Handelsordnung. Er geht damit das Risiko eines Handelskriegs der USA mit ihren wichtigsten Handelspartnern ein. Aufgrund der Höhe der beschlossenen Zölle beschwört Trump Risiken für die Weltwirtschaft herauf, die sich aus heutiger Sicht nicht verlässlich abschätzen lassen.

Die USA selbst werden die Leidtragenden von Trumps Handelspolitik sein. Die Zollerhöhungen werden die Preise für Importgüter in die USA verteuern. Insofern sich diese nicht durch US-Produkte ersetzen lassen, werden dadurch die Verbraucherpreise in den USA steigen und das verfügbare Einkommen der amerikanischen Bürger entsprechend sinken. Die Zölle wirken für die amerikanischen Haushalte wie eine zusätzliche Verbrauchssteuer.

Die neue Zollpolitik wird den Wechselkurs des US-Dollar schwächen. Damit einher werden Wechselkursverluste für ausländische Anleger gehen, die in Aktien oder Anleihen in den USA investieren. Durch einen schwächeren Dollar gefährdet Trump die Finanzierung des amerikanischen Haushaltsdefizits durch ausländische Investoren. Trumps konfrontative Zollpolitik verdunkelt die Wachstumsaussichten der USA. Der IWF hat bisher das Wirtschaftswachstum in den USA für dieses Jahr auf 2,7 Prozent veranschlagt. Diese Schätzung wird unserer Einschätzung nach kaum noch zu halten sein."

Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments bei Bellevue AM:

„Die Gesamtbelastung durch mögliche US-Zölle ist nicht so hoch, wie der Markt annimmt. Europäische Unternehmen erzielen zwar im Durchschnitt rund 26 Prozent ihrer Umsätze in den USA, doch etwa die Hälfte davon entfällt auf Dienstleister, die von Zöllen nicht betroffen wären. Zudem sind rund 11 Prozent der Umsätze produzierender Unternehmen durch das Prinzip ‚local for local‘ geschützt, da viele Produktionskapazitäten bereits seit 2016 und verstärkt durch die Covid-Pandemie in die USA verlagert wurden. Somit wären letztlich nur etwa 7 Prozent der europäischen Unternehmensumsätze tatsächlich potenziell zollbelastet, wobei manche Sektoren wie Auto oder Luxusgüter deutlich exponierter als zum Beispiel Energie und Verteidigung sind. In der Aktienauswahl sollte der Fokus auf Unternehmen mit starker Marktstellung und hoher Preissetzungsmacht liegen, die auch in einem neuen tarifären Umfeld erfolgreich wirtschaften können.“

Atakan Bakiskan und Salomon Fiedler, Volkswirte bei Berenberg:

„Berenberg rechnet mit ernsthaften Verhandlungen zwischen den USA und den betroffenen Handelspartnern. Als Basisszenario erwarten wir, dass Trump den durchschnittlichen US-Zollsatz bis Ende des zweiten Quartals 2025 auf 15 Prozent senken wird – noch immer deutlich höher als der aktuelle Satz von etwa 2,5 Prozent.

Sollten die angekündigten Zölle jedoch dauerhaft bestehen bleiben, sehen wir Abwärtsrisiken für unsere BIP-Wachstumsprognosen für 2025 (USA: 2,3 Prozent, Eurozone: 1,0 Prozent) und 2026 (USA: 2,0 Prozent, Eurozone: 1,5 Prozent). Die US-Inflation könnte dann Ende 2025 über 3 Prozent steigen, was die Fed zu Zinserhöhungen später in diesem Jahr zwingen könnte.

Die Eurozone wird besonders betroffen sein. Der Warenexport in die USA macht 3,2 Prozent des BIP der Eurozone (und 3,7 Prozent in Deutschland) aus. Wir erwarten, dass sich der Schaden des eskalierenden Handelskonflikts vor allem im niedrigeren realen BIP zeigt, während die Nettowirkung auf die Inflation wahrscheinlich gering sein wird.

Wir erwarten, dass ernsthafte Verhandlungen zwischen der EU und den USA bald beginnen werden. Die EU wird vermutlich jetzt nicht wesentlich reagieren, aber drohen, dies zu tun, wenn die Verhandlungen bis Mitte des Jahres kein Ergebnis bringen. Als großer Markt für US-Dienstleistungen und US-Technologieunternehmen könnte die EU die USA empfindlich treffen.

Immerhin hat die Europäische Zentralbank (EZB) mehr Spielraum als andere Zentralbanken, die Zinsen als Reaktion auf einen möglichen stärkeren kurzfristigen wirtschaftlichen Schock zu senken. Im Gegensatz zu den USA und Großbritannien nähert sich die Inflation in der Eurozone wieder dem 2-Prozent-Ziel.“

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank:

„Wirtschaft und Finanzmärkte müssen sich darauf einstellen, dass Zölle ein dauerhaftes Instrument der US-Wirtschaftspolitik sein werden. Die jüngsten Ankündigungen von Basiszöllen und reziproken Zöllen gegenüber allen Handelspartnern der USA sind wahrscheinlich das Kernstück der handelspolitischen Agenda der neuen US-Administration, selbst wenn in den kommenden Tagen einiges hiervon bereits wieder zurück verhandelt wird. Zum einen erhofft sich die US-Regierung, dass die Produktion von Industriegütern in die USA zurückkehrt. Zum anderen versprechen Zölle dauerhafte Staatseinnahmen. Der US-Staat hat kein Geld und die Verschuldung ist bald ausgereizt. Nebenbei kann der US-Präsident andere Länder mit Zöllen unter Druck setzen, um politischen Forderungen durchzusetzen.

Die Weltwirtschaft wird reagieren. Große integrierte Wirtschaftsräume, wie etwa die Europäische Union oder die ASEAN-Staaten geben den Unternehmen Ausweichspielraum. Wir erleben einen Umbau der Weltwirtschaft, keinen Abbau. Große Wirtschaftsblöcke werden die internen Handels- und Produktionsprozesse intensivieren und untereinander bilaterale Handelsabkommen abschließen, wie es etwa jüngst zwischen der Europäischen Union und den Mercosur- Staaten Südamerikas oder Australien geschehen ist.

Für einzelne Unternehmen und Branchen ist das eine große Herausforderung, aber die Volkswirtschaften als Ganzes werden das meistern. Für die Finanzmärkte geht die Phase des Umbaus mit Unsicherheiten einher. Das weltwirtschaftliche Wachstum, welches der Treibstoff für steigende Börsenkurse ist, wird aber auch in diesem Szenario weitergehen. Wirklich problematisch für Konjunktur und Finanzmärkte wäre ein Handelskrieg, bei dem sich die Protektionsmaßnahmen auch auf Felder außerhalb der Industrie ausdehnen würden, also auf Dienstleistungen, Kapitalverkehr, Daten oder Standards.“

Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte & Strategie Dekabank:

„Insbesondere die für den 9. April angekündigten breiten Vergeltungszölle der USA gehen über die Erwartungen der Marktteilnehmer hinaus. Wenn sie in dieser Höhe tatsächlich dauerhaft umgesetzt würden, wären sie ein mittelgroßes Erdbeben. Gegenmaßnahmen sind wahrscheinlich und Schlagzeilen dazu werden in den nächsten Stunden und Tagen dominieren. Das trägt zusätzlich zur Verunsicherung bei. Die Kurse dürften in den kommenden Tagen somit nur schwer zur Ruhe finden.

Die US-Konjunktur könnte nun spürbar stärker abkühlen als bislang erwartet. Der Bruch mit der regelbasierten Weltordnung und partnerschaftlichen Absprachen wird in Windeseile vorangetrieben und führt zu einem dauerhaften Schaden. Der Schaden wird sich vor allem am US-Aktienmarkt bemerkbar machen. Der US-Aktienmarkt befindet sich zwar schon seit Monaten in einer Korrekturbewegung. Allerdings sind die Bewertungen mit einem KGV des S&P 500 Index von 20,5 und des Nasdaq mit 23,8 nach wie vor hoch. Es ist durchaus zu erwarten, dass die Risikoprämien für die USA dauerhaft leicht ansteigen, was den Bewertungen zusetzten dürfte und somit weiter auf den Kursen lastet. Hinzu kommt, dass sich die Märkte auch technisch an kritischen Marken befinden, was das Risiko für marktinduzierte Verkaufswellen erhöht. Somit ist insbesondere am US-Aktienmarkt weiter Zurückhaltung geboten.

Eine sich verstärkende Kurskorrektur ist allerdings keine ausgemachte Sache. Zwar werden die Märkte unmittelbar nach den Ankündigungen versuchen, das ganze Ausmaß der reziproken Zölle einzupreisen. Allerdings wird erst die sich nun anschließende Verhandlungsphase zeigen, ob die Zölle wirklich in der angekündigten Höhe in Kraft treten. Denn die Tür für bilaterale Verhandlungen bis 9. April ist offen. Diese werden auch einsetzen und diesbezügliche Ergebnisse werden die Kurskorrektur dann auch begrenzen.

Die europäischen Märkte werden sich kurzfristig nicht davon abkoppeln können. Allerdings dürften sie sich relativ besser entwickeln. Die binnenwirtschaftlichen Maßnahmen zur Stärkung der Konjunktur, etwa in Deutschland, stehen gegen die dämpfenden Effekte der Zollankündigungen aus den USA. Europäische Unternehmen werden den neuen US-Handelshemmnissen mit der Zeit immer besser ausweichen können. Der Aktienmarkt ist international unterinvestiert, die Bewertungen sind zuletzt zwar angestiegen, befinden sich aber mit einem KGV für den DAX von 14,8 und dem Eurostoxx von 14,5 auf vernünftigen Niveaus. Die aktuelle Nachrichtenlage wird internationale Kapitalflüsse weiter in Richtung Europa lenken und die aktuelle Kurskorrektur begrenzen, vor allem aber eine zu erwartende Erholungsbewegung wirksam unterstützen. Somit rechnen wir für die europäischen Aktienmärkte mit einer nur kurzfristigen Korrektur, die den zugrundeliegenden Aufwärtstrend nicht brechen wird.“

Ray Sharma-Ong, Head of Multi-Asset-Investment Solutions Südostasien bei Aberdeen Investments:

„Präsident Trumps Zollankündigung übertraf die meisten Markterwartungen, da die neuen Zölle zusätzlich zu den bestehenden eingeführt werden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Zollsatz von 20 Prozent.

Asien trägt die Hauptlast dieser Zölle, wobei insbesondere China, Südkorea und Taiwan signifikante Erhöhungen im Vergleich zu den niedrigeren Sätzen für Lateinamerika erleben. Konkret wird China mit einem 34 Prozent-Zoll zusätzlich zu den bereits bestehenden 20 Prozenten belegt, was einen effektiven Zollsatz von 54 Prozent ergibt – nahezu dem 60 Prozent-Satz, der während Trumps Wahlkampf versprochen wurde.

Die Ankündigung deutet auf einen stärkeren kurzfristigen Anstieg der Inflation und eine negativere Auswirkung auf das Wachstum hin als ursprünglich erwartet. Vor der Ankündigung wurde ein US-BIP-Wachstum von 1,2 Prozent bis 1,5 Prozent prognostiziert. Mit den neuen Zöllen wird das Wachstum voraussichtlich weiter abgeschwächt, wodurch das Risiko einer Rezession steigt, es sei denn, die US-Notenbank (Fed) greift mit einer geldpolitischen Rettungsmaßnahme ein. Höhere Inflationszahlen und eine deutliche Schwächung der Wirtschaftsdaten lassen darauf schließen, dass die langfristigen Renditen von US-Staatsanleihen in naher Zukunft weiter sinken könnten.

Wir erwarten eine sofortige Marktreaktion, mit einer Schwächung des US-Dollars, einer Umkehrung der jüngsten Kursgewinne an den US-Aktienmärkten und einer fortgesetzten Risikovermeidung. Besonders betroffene Regionen wie China, Südkorea und Taiwan dürften eine weitere Risikominderung erleben, da Investoren in sichere Anlageklassen wie US-Staatsanleihen, den japanischen Yen und Gold flüchten.

Wir gehen davon aus, dass betroffene Länder mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren werden, wobei China und die EU voraussichtlich gezielte, gleichwertige Maßnahmen als Antwort auf die Ankündigung ergreifen werden.“

Raphaël Gallardo, Chief Economist beim französischen Asset-Manager Carmignac

„Am Tag der Befreiung hat die US-Regierung allen Exporteuren ab Ende der Woche Zölle in Höhe von mindestens 10 Prozent auferlegt, für einige Handelspartner sogar deutlich mehr. Besonders betroffen sind asiatische Länder (Taiwan, Japan, Südkorea, Indien, Indonesien, Vietnam), während lateinamerikanische Länder weit weniger betroffen sind, da sie offenbar auf der Liste der ‚guten Akteure‘ stehen.

Präsident Trump hat erklärt, dass diese Zölle dynamisch sind und unweigerlich gesenkt werden, wenn die Länder Zugeständnisse machen und ihre eigenen tarifären und nichttarifären Hemmnisse für US-Exporte abbauen.

Wir schätzen, dass dieser neue Schock den durchschnittlichen US-Zollsatz um mehr als 18 Prozent auf 31 Prozent erhöhen würde, was am oberen Ende der Markterwartungen liegt. Ein solcher Schock könnte das US-BIP um weitere 1,5 Prozent sinken und die Kerninflation um mehr als 1 Prozent steigen lassen.

Damit steht die US-Wirtschaft in diesem Jahr am Rande einer Rezession, und die Inflation wird sich wieder beschleunigen. Und das, bevor die nächste Welle sektoraler Zölle auf Chips, Pharmazeutika, Kupfer, Holz und Schifffahrtsdienstleistungen kommt, die Trump erneut in Aussicht gestellt hat.“

Brij Khurana, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei Wellington Management:

„Die angekündigten Strafzölle sind deutlich weitreichender als vom Markt erwartet und schaffen die Voraussetzungen für ein deutlich stagflationäres Umfeld. Dies dürfte den globalen realen (inflationsbereinigten) Renditen zugutekommen, die sich in einem Umfeld mit geringerem Wachstum und höherer Inflation in der Regel gut entwickeln.

Bislang fallen die Anleiherenditen weltweit und in allen Laufzeitsegmenten. Der Markt interpretiert die Zölle in erster Linie als Wachstumsbelastung, auf die die Zentralbanken reagieren werden. Ich bin mir da nicht so sicher. Der Markt scheint davon auszugehen, dass die US-Notenbank Fed die einmaligen preislichen Auswirkungen der Zölle ähnlich wie im Jahr 2018 betrachten wird. Allerdings war damals die Inflation viel niedriger als heute und die Erwartungen waren viel besser verankert. Da die Inflation immer noch über dem Zielwert liegt, wird die Fed geduldig abwarten wollen, ob diese extremeren Zölle zu einem Anstieg der verbraucher- oder marktbasierten Inflationswerte führen werden. Eine in absehbarer Zeit untätige Fed könnte bedeuten, dass sich etwaige Wachstumssorgen in niedrigeren langfristigen Renditen verglichen mit dem kurzen Ende der Zinsstrukturkurve niederschlagen.

Eine überraschende Marktreaktion auf die Ankündigung der Zölle war der schwächere US-Dollar trotz weltweit schwächelnder Aktienmärkte, was normalerweise die Weltreservewährung stützen würde. Vermutlich reagieren die Märkte damit aber auf mögliche Gegenmaßnahmen. Viele Länder dürften mehr fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen verabschieden, um die heimische Industrie zu unterstützen, was ihren Währungen zugutekommen dürfte. Zugleich haben viele Länder ihre Leistungsbilanzüberschüsse in US-Anlagen investiert. Die Zölle werden diese Länder sicherlich dazu veranlassen, eine Rückführung des Kapitals in die heimischen Märkte in Erwägung zu ziehen. Das würde den US-Dollar ebenfalls schwächen, genau wie die von diesen Ländern finanzierten Vermögenswerte, vor allem US-Aktien und Kreditpapiere.“

Christian Subbe, Chief Investment Officer von HQ Trust:

„Die Korrektur dürfte noch nicht beendet sein: Der aktuelle Konflikt sollte länger anhalten und immer wieder zu Verunsicherung an den Märkten führen. Aktien werden in den nächsten Wochen volatil bleiben.“

„Die Auswirkungen der Trump-Zölle sind komplex. Nun hängt viel von den Reaktionen aus Europa sowie den anderen Weltregionen ab.“

„Wir raten Investoren nicht in Panik zu verfallen. In den meisten Fällen zahlt es sich in solchen Situationen aus, ruhig und investiert zu bleiben.“

„Die Unterschiede sind groß: Aus aktueller Sicht scheinen Banken, Finanzdienstleister sowie Software oder Pharma nicht beziehungsweise kaum betroffen zu sein. Das gilt auch für Regionen: Asien stand stärker im Trump-Fokus als Lateinamerika.“

„Bei allem Pessimismus sollten Investoren nicht vergessen, dass sich Unternehmen schnell auf neue Szenarien einstellen können.“

