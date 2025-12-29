Der Handelskrieg 2025 löste den stärksten Depot-Boom seit zehn Jahren aus. Eine Analyse zeigt, wie Krisen und Saisonalität den deutschen Depotmarkt prägen.

Deutsche Anleger sehen in Krisen in der Regel eher Einstiegschancen als Bedrohung.

Trumps Strafzölle im Frühjahr 2025 haben an den globalen Börsen für erhebliche Turbulenzen gesorgt – aber auch für einen bemerkenswerten Anstieg der Depoteröffnungen in Deutschland. Das zeigt eine gemeinsame Analyse von Lemon Markets und Smartbroker auf Basis von Daten der Bundesbank.

Zwischen Februar und August 2025 wuchs der deutsche Depotmarkt um rund 2,4 Millionen Depots. Nach dem üblichen saisonalen Muster wäre in diesem Zeitraum nur mit etwa einer Million neuer Depots zu rechnen gewesen. Tatsächlich wurden also rund 1,4 Millionen Depots mehr eröffnet als prognostiziert.

Februar 2025 markiert Rekordmonat

Besonders auffällig: Im Februar 2025, direkt nach den Zollankündigungen, verzeichnete der Markt mit 1,04 Prozent bereinigtem Wachstum den stärksten Ausschlag innerhalb eines Monats in den vergangenen zehn Jahren.

Monatliches Depotwachstum 2025

„Politische Handelskonflikte sorgen oft für Verunsicherung, aber sie bringen auch Aufmerksamkeit und neue Chancen“, sagt Max Linden, Chef von Lemon Markets. „Die Trump-Zölle haben im Februar den stärksten Depot-Boom in den letzten zehn Jahren ausgelöst.“

Die Analyse zeigt: Deutsche Anleger sehen in Krisen in der Regel eher Einstiegschancen als Bedrohung. US-Präsident Trump hatte im Frühjahr 2025 Importzölle auf Waren aus China, Mexiko und Kanada verhängt. Inzwischen gelten solche Einfuhrzölle für nahezu alle Länder weltweit.

Vier Krisenphasen im Vergleich

Die Trump-Strafzölle sind nicht das erste Ereignis, das den Depotmarkt deutlich beeinflusst hat. Die Analyse identifiziert vier markante Krisenphasen seit 2015, bereinigt um saisonale Effekte:

Nullzinsphase (2014 bis 2019): Niedrige und negative Zinsen bremsten das Depotwachstum deutlich. Im Durchschnitt lag das Wachstum bei minus 0,28 Prozent pro Monat. Insgesamt fehlten rund vier Millionen Depots gegenüber dem saisonalen Trend.

Niedrige und negative Zinsen bremsten das Depotwachstum deutlich. Im Durchschnitt lag das Wachstum bei minus 0,28 Prozent pro Monat. Insgesamt fehlten rund vier Millionen Depots gegenüber dem saisonalen Trend. Covid-Pandemie (2020 bis 2021): Die Pandemie wirkte als kräftiger Rückenwind. Das durchschnittliche Wachstum lag bei 0,39 Prozent pro Monat.

Die Pandemie wirkte als kräftiger Rückenwind. Das durchschnittliche Wachstum lag bei 0,39 Prozent pro Monat. Zinswende mit Inflationsschub (2021 bis 2023): Gestiegene Zinsen auf Spareinlagen belebten den Markt leicht. Das durchschnittliche Wachstum von 0,21 Prozent pro Monat entsprach etwa 1,49 Millionen zusätzlichen Depots.

Gestiegene Zinsen auf Spareinlagen belebten den Markt leicht. Das durchschnittliche Wachstum von 0,21 Prozent pro Monat entsprach etwa 1,49 Millionen zusätzlichen Depots. Energiekrise (2022 bis 2023): Der Effekt fiel geringer aus als erwartet, blieb aber positiv. Im Monatsmittel ergab sich ein Plus von 0,08 Prozentpunkten und insgesamt rund 558.000 zusätzliche Depots.

Einfluss von Krisen auf den Depotmarkt

Digitale Anbieter profitieren von Krisen

Die verschiedenen Krisen treffen Depotanbieter unterschiedlich. Die Corona-Pandemie wirkte als Katalysator für die Digitalisierung und verschob Marktanteile zugunsten von Direktbanken und Neobrokern.

Die Depotbestände der Großbanken wuchsen bis einschließlich der Corona-Pandemie mit geringerer Volatilität. In dieser Phase erreichten sie mit durchschnittlich 1,14 Prozentpunkten und rund 754.000 zusätzlichen Depots ihren Höchststand. Mit Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und Zinswende verloren sie jedoch deutlich an Dynamik.

Nicht-Großbanken, vor allem Direktbanken und Neobroker, profitierten dagegen massiv vom Digitalisierungsschub der Pandemie. Sie erzielten durchschnittlich 0,45 Prozent Wachstum pro Monat, etwa 755.000 zusätzliche Depots. Erst die Zinswende bremste ihren Aufwärtstrend leicht.

Frühlingshoch und Jahresendrally bleiben stabil

Trotz aller Krisen folgt der deutsche Depotmarkt einem stabilen saisonalen Rhythmus: Von Januar bis April steigen die Depotbestände im Schnitt um 0,40 Prozent pro Monat, besonders stark im Februar. Ab Mai flacht das Wachstum ab, der Juni markiert den Tiefpunkt. Zum Jahresende zieht das Tempo wieder an – zwischen Oktober und Dezember wachsen die Bestände durchschnittlich um 0,39 Prozent pro Monat.

Saisonalität beim Depotwachstum

„Saisonalität bleibt ein zentraler Orientierungspunkt – auch in einer Welt voller makroökonomischer Schocks“, sagt Thomas Soltau, Chef bei Smartbroker. „Kurzfristige Krisen mögen den Trend verzerren, aber die langfristigen Muster bleiben erstaunlich konstant.“

Die Analyse basiert auf der Statistik der Wertpapierdepots der Bundesbank von Januar 2015 bis Dezember 2024. Die Erhebung erfolgt monatlich zum Monatsende auf Basis eines Wertpapier-für-Wertpapier-Berichtssystems.